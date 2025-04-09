Sivasspor Fenerbahçe’yi Konuk Etmeye Hazırlanıyor

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay idaresinde yapılan antrenmana, ısınma hareketleriyle start verildi. Ardından 5'e 2 pas çalışması ve dar alan oyun oynayan kırmızı-beyazlılar, son kısmında ise dinamik koşu ve yarım saha çift kale idmanla antrenmanla idmanı noktaladı.

Sivasspor yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İHA