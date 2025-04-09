Sivasspor Fenerbahçe’yi Konuk Etmeye Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe’yi evinde ağırlayacak olan Sivasspor, bu mu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay idaresinde yapılan antrenmana, ısınma hareketleriyle start verildi. Ardından 5'e 2 pas çalışması ve dar alan oyun oynayan kırmızı-beyazlılar, son kısmında ise dinamik koşu ve yarım saha çift kale idmanla antrenmanla idmanı noktaladı.
Sivasspor yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İHA
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