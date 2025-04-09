Sivasspor Fenerbahçe’yi Konuk Etmeye Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe’yi evinde ağırlayacak olan Sivasspor, bu mu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

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Sivasspor Fenerbahçe’yi Konuk Etmeye Hazırlanıyor

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay idaresinde yapılan antrenmana, ısınma hareketleriyle start verildi. Ardından 5'e 2 pas çalışması ve dar alan oyun oynayan kırmızı-beyazlılar, son kısmında ise dinamik koşu ve yarım saha çift kale idmanla antrenmanla idmanı noktaladı.

Sivasspor yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İHA

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