Şampiyon Samsunspor’a taraftarlardan ödül

Spor Toto 1. Lig’i şampiyon tamamlamayı ve Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Samsunspor’da ’Sezonun En’leri’ belli oldu. Kırmızı-beyazlıların resmi Fan Token partneri olan Socios.com uygulaması üzerinden yapılan oylama ile SAM Fan Token sahipleri sezonun en başarılı oyuncularını belirledi.

Şampiyon Samsunspor’a taraftarlardan ödül

Şampiyon Samsunspor’un şampiyon taraftarları, 2022-2023 Futbol Sezonu’nun ’En’lerini seçti. Dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu Socios.com uygulaması üzerinden yapılan oylamada, dünyanın birçok yerinden Samsunspor taraftarları, takımın ’En’lerini seçti.

SAM Fan Token sahiplerinin oyları ile ’Sezonun Oyuncusu’ seçilen Douglas Tanque, gol yollarındaki başarılı performansı ile ’Sezonun Hücüm Oyuncusu’ unvanını da elde etti. Şampiyonluğu en önemli mimarlarından biri olan Moryke Fofana ise ’Sezonun Orta Saha’ oyuncusu oylarında ilk sırada yer alarak ödülün sahibi oldu. Bu sezon 26 maçta, 6 gol ve 4 asisti ile takımı sırtlayan Fildişi Sahilili oyuncu, şampiyonluk yolunda takımın en büyük aktörlerinden biriydi.

Binlerce taraftarın oy kullandığı ’Sezonun En’leri’ oylamasında Samsunspor’un genç yıldızı Yunus Emre Çift, 2 farklı kategoride ödül aldı. Kulübün başarılı stoperi Çift, ’Sezonun En Genç Oyuncusu’ ve ’Sezonun Savunma Oyuncusu’ ödüllerini kazandı.

YENİ SEZONDA YENİ OYLAMALAR OLACAK

Süper Lig’e geri dönüşü ile birlikte moral ve motivasyonu güçlenen Samsunspor ile Socios.com yeni sezonda taraftarlara özel yarışmalarla sürpriz ödüller sunacak. Socios.com uygulamasını indirerek SAM Fan Token sahibi olan Samsunspor taraftarları hem takımının bazı kararlarında söz sahibi olacak hem de birbirinden değerli deneyim ve ödülleri kazanma fırsatını elde edecek.

Kaynak: İHA

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