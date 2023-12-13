Saldırıya uğramıştı: Halil Umut Meler taburcu oldu

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'in taburcu edildiği bildirildi.

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Geçtiğimiz gün yaşanan olayda, Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Ankaragücü'nün Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunmuştu.

Koca dışında Ankaragücülü yöneticiler de Meler'e saldırıda bulundu.

Faruk Koca ve 3 kişi tutuklanırken hakem Meler hastaneye sevk edilmişti.

FIFA kokartlı hakem geçtiğimiz dakikalarda taburcu edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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