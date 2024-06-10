Okan Buruk’tan Rafa Silva açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rafa Silva hakkında yaptığı açıklamada, “Hiçbir şekilde gündemimizde değil” dedi.

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Okan Buruk’tan Rafa Silva açıklaması

Portekiz takımlarından Benfica’da forma giyen Rafa Silva’ya Türkiye’deki takımlardan talip olduğu öne sürülmüştü. Orta saha oyuncusu Silva’ya ilişkin soru Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a da soruldu. Buruk, “Rafa Silva çok iyi bir oyuncu, çok talibi var. Astronomik fiyatlar söyleniyor. Hiçbir şekilde gündemimizde değil” dedi.

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