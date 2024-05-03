Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi

Halk TV'de yer alan habere göre, Hatayspor'un ligde kalma mücadelesinde son haftalarda aldığı puan kayıpları ve taraftarlardan gelen tepkiler, Volkan Demirel'in istifasına yol açtı.

Mersin İdmanyurdu maçının ardından yaptığı açıklamada, tribünlerin haklı tepkisini dile getiren Demirel, istifa etmesi gerektiğini ancak bazı nedenlerden dolayı bunu yapamadığını belirtmişti.

HATAYSPOR'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Volkan Demirel'in istifasının ardından Hatayspor yönetimi, yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

Takımın Süper Lig'de kalma mücadelesini sürdürmesi için en kısa sürede yeni bir teknik direktörle anlaşılması bekleniyor.