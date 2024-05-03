Milyonlarca taraftarı ilgilendiren emsal karar: Tribün kapatma cezası kaldırılıyor mu?

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, avukat Dursun Küçük 2019-2020 Süper Lig sezonunda taraftarı olduğu Trabzonspor’un Fenerbahçe ile olan maçını izlemek istedi. Karşılaşma Trabzon’da Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacaktı. Küçük’ün kombine bileti bulunuyordu. Küçük maça gitti ve maçı B Tribününde 32. sırada 7. koltukta seyretti. Maç sırasında Küçük’ün bulunduğu alanda taraftarlar tarafından küfürler edildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu maç sırasında küfür edilen alandaki izleyicilerin tamamının elektronik biletlerini bloke etti. Bu bloke nedeniyle taraftarlar sonraki maçlara giremeyecekti. Küçük de bileti bloke edilenler arasında yer aldı.

İLK BAŞVURU REDDEDİLDİ

Küçük bu bloke nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’na başvurdu. Ancak başvurusu itiraz hakkı bulunmadığı gerekçesiyle reddedildi. Avukat Küçük pes etmedi. TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun kurallarının hukuka uygun tesis edilmesi gerektiğini belirterek 2024 yılında Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdu.

"KÜFÜR YA DA HAKARET ETMEDİM"

Küçük başvurusunda, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun kararı ile verilen cezada bahsi geçen tribünde kombinesinin bulunduğunu ve disiplin cezasından doğrudan etkilendiğini belirtti. Kendisine savunma hakkı verilmeden ceza verildiğini bu durumun ise evrensel hukuk kurallarıyla bağdaşmayacağını kaydetti. Maç sırasında kendisinin herhangi bir küfür ya da hakaret içeren söz sarf etmediğini aktaran Küçük, cezaların şahsi olarak uygulanması gerektiğini ve kamera kaydı görüntüleri dikkate alınmaksızın eski usullerle bu cezanın verildiğini aktararak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun verdiği cezanın kaldırılmasını istedi.

"TRİBÜN KAPATMA UYGULAMASI SON BULMALI"

Kamu Denetçiliği, Küçük’ün yaptığı başvuruyu 14 Mart 2024’te karara bağladı. Denetçi, bazı taraftar grupları tarafından gerçekleştirilen disiplin ihlalleri sebebiyle blokta bulunan tüm seyircilerin cezalandırılmasından vazgeçilmesi gerektiğini belirtti. Maçta küfür eden sorumlularının tek tek tespit edilerek faillerin cezalandırılmasını bunun için ise kamera ve benzeri teknik donanımların esas delil kabul edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu hususlarda Türkiye Futbol Federasyonu’na tavsiyede bulunulmasına karar verdi. Denetçi, tavsiye kararlarının Federasyona tebliğ edilmesine ve 30 gün içerisinde federasyonun ne yaptığının kendilerine bildirilmesine hükmetti.