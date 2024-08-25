Hakan Çalhanoğlu Attı, Inter Liderlik Koltuğuna Oturdu
Serie A'nın ikinci haftasında Lecce'yi konuk eden Inter, maçtan 2-0 galip ayrıldı. Inter'e 3 puanı getiren golleri Matteo Darmian ile Hakan Çalhanoğlu kaydetti.
İtalya Serie A'nın 2. haftasında Inter, Lecce'yi konuk etti. Giuseppe Meazza Stadyumu'da oynanan maçı ev sahibi takım 2-0 kazandı.
INTER'İN TEK GOLÜNÜ HAKAN ATTI
Inter'e 3 puanı getiren goller 5. dakikada Matteo Darmian ve 70. dakikada Hakan Çalhanoğlu'ndan (Penaltıdan) geldi. Hakan'ın attığı golle averajla 4 puanlı rakiplerinin önüne geçen Milano takımı, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
Inter, Serie A'da gelecek hafta Atalanta'yı konuk edecek; Lecce ise Cagliari ile evinde karşılaşacak.
Bu arada Serie A'da gecenin diğer maçında Genoa deplasmanda Monza'yı 1-0 yendi.