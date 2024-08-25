Hakan Çalhanoğlu Attı, Inter Liderlik Koltuğuna Oturdu

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Inter, Lecce'yi konuk etti. Giuseppe Meazza Stadyumu'da oynanan maçı ev sahibi takım 2-0 kazandı.

INTER'İN TEK GOLÜNÜ HAKAN ATTI

Inter'e 3 puanı getiren goller 5. dakikada Matteo Darmian ve 70. dakikada Hakan Çalhanoğlu'ndan (Penaltıdan) geldi. Hakan'ın attığı golle averajla 4 puanlı rakiplerinin önüne geçen Milano takımı, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Inter, Serie A'da gelecek hafta Atalanta'yı konuk edecek; Lecce ise Cagliari ile evinde karşılaşacak.

Bu arada Serie A'da gecenin diğer maçında Genoa deplasmanda Monza'yı 1-0 yendi.