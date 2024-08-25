Hakan Çalhanoğlu Attı, Inter Liderlik Koltuğuna Oturdu

Serie A'nın ikinci haftasında Lecce'yi konuk eden Inter, maçtan 2-0 galip ayrıldı. Inter'e 3 puanı getiren golleri Matteo Darmian ile Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu Attı, Inter Liderlik Koltuğuna Oturdu

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Inter, Lecce'yi konuk etti. Giuseppe Meazza Stadyumu'da oynanan maçı ev sahibi takım 2-0 kazandı.

INTER'İN TEK GOLÜNÜ HAKAN ATTI

Inter'e 3 puanı getiren goller 5. dakikada Matteo Darmian ve 70. dakikada Hakan Çalhanoğlu'ndan (Penaltıdan) geldi. Hakan'ın attığı golle averajla 4 puanlı rakiplerinin önüne geçen Milano takımı, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Inter, Serie A'da gelecek hafta Atalanta'yı konuk edecek; Lecce ise Cagliari ile evinde karşılaşacak.

Bu arada Serie A'da gecenin diğer maçında Genoa deplasmanda Monza'yı 1-0 yendi.

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Hakan Çalhanoğlu Attı, Inter Liderlik Koltuğuna Oturdu Hakan Çalhanoğlu Attı, Inter Liderlik Koltuğuna Oturdu