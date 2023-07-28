Göztepe'ye iki futbolcu daha katıldı, Emir Beklemede

1998 doğumlu Y. Samsunsporlu orta saha oyuncusu Celil Yüksel sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katıldı. Celil'in Trendyol 1. Lig kariyerinde 104 maç bulunuyor.

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Göztepe'ye iki futbolcu daha katıldı, Emir Beklemede

GERÇEK GÜNDEM- Bu sezon TFF 1'de şampiyonluk parolası ile mücadele edecek olan Göztepe, yabancı transferlere nokta koyarak yerli rotasyon için iki isimle daha kiralık olarak anlaştı.

1998 doğumlu Y. Samsunsporlu orta saha oyuncusu Celil Yüksel sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katıldı. Celil'in Trendyol 1. Lig kariyerinde 104 maç bulunuyor.

Alanyaspor forması giyen 2003 doğumlu defans oyuncusu Ümit Akdağ da sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil olan bir başka isim oldu.

Göztepe, geçen sezon kiralık olarak forma giyen FB'li stoper Emir'i de yeniden kiralamak için görüşmeleri sürdürüyor.

Öte yandan İtalya'daki kamp çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı ekip burada oynadığı FC Legnago Salus ile oynadığı son hazırlık maçını Mamah'ın penaltı golüyle 1-0 kazandı. İtalya kampı 2 Ağustos'ta sona erecek ve Göztepe 13 Ağustos'ta Sakaryaspor ile evinde oynayacağı sezonun ilk lig maçına kadar çalışmalarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürecek.

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