Fenerbahçe, bu sezon ilki yaşadı!
Ligde ilk golü attığı 18 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe, Samsunspor karşısında da ilk golü bulmasına rağmen, 1-1 berabere kalarak öne geçtiği müsabakalardaki ilk puan kaybını yaşadı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezon ilk golü attığı tüm maçları kazanan Fenerbahçe’den puan alan tek takım oldu.
İHA'nın aktardığı habere göre; Fenerbahçe, bu haftaya kadar oynadığı ve ilk golü attığı mücadelelerde sırasıyla Gaziantep FK’yı 2-1, Samsunspor’u 2-0, Ankaragücü’nü 1-0, Antalyaspor’u 3-2, Alanyaspor’u 1-0, Başakşehir’i 4-0, Çaykur Rizespor’u 5-0, Kasımpaşa’yı 2-0, Hatayspor’u 4-2, Pendikspor’u 5-0 yendi.
TRABZONSPOR MAÇINI 3-2 KAYBETTİ
3-0 geriye düştüğü Trabzonspor maçını 3-2 kaybeden Fenerbahçe, bir sonraki hafta da Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, ardından da yine öne geçtiği maçlarda Fatih Karagümrük’ü 2-1, Sivasspor’u 4-1, Beşiktaş’ı 3-1, Kayserispor’u 4-3'le geçti. Galatasaray ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, sonrasında oynadığı ve öne geçtiği karşılaşmalarda İstanbulspor’u 5-1, Konyaspor’u 7-1 ve Gaziantep FK’yı da 1-0 mağlup etmişti.
TEK TAKIM OLDU
Böylece Samsunspor, 21 haftası geride kalan ligde, lider Fenerbahçe'den ilk golü attığı maçlarda puan çıkaran tek takım oldu.
Kaynak: Gerçek Gündem