Fenerbahçe, bu sezon ilki yaşadı!

Ligde ilk golü attığı 18 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe, Samsunspor karşısında da ilk golü bulmasına rağmen, 1-1 berabere kalarak öne geçtiği müsabakalardaki ilk puan kaybını yaşadı.

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Fenerbahçe, bu sezon ilki yaşadı!

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezon ilk golü attığı tüm maçları kazanan Fenerbahçe’den puan alan tek takım oldu.

İHA'nın aktardığı habere göre; Fenerbahçe, bu haftaya kadar oynadığı ve ilk golü attığı mücadelelerde sırasıyla Gaziantep FK’yı 2-1, Samsunspor’u 2-0, Ankaragücü’nü 1-0, Antalyaspor’u 3-2, Alanyaspor’u 1-0, Başakşehir’i 4-0, Çaykur Rizespor’u 5-0, Kasımpaşa’yı 2-0, Hatayspor’u 4-2, Pendikspor’u 5-0 yendi.

TRABZONSPOR MAÇINI 3-2 KAYBETTİ

3-0 geriye düştüğü Trabzonspor maçını 3-2 kaybeden Fenerbahçe, bir sonraki hafta da Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, ardından da yine öne geçtiği maçlarda Fatih Karagümrük’ü 2-1, Sivasspor’u 4-1, Beşiktaş’ı 3-1, Kayserispor’u 4-3'le geçti. Galatasaray ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, sonrasında oynadığı ve öne geçtiği karşılaşmalarda İstanbulspor’u 5-1, Konyaspor’u 7-1 ve Gaziantep FK’yı da 1-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe, bu sezon ilki yaşadı! - Resim : 1

TEK TAKIM OLDU

Böylece Samsunspor, 21 haftası geride kalan ligde, lider Fenerbahçe'den ilk golü attığı maçlarda puan çıkaran tek takım oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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