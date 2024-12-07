Fenerbahçe 3-0 Kazandı
Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi'nin 12'inci haftasında karşılaştığı Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.
Vodafone Sultanlar Ligi’nin 12’inci haftasında Kuzeyboru ile karşılaşan Fenerbahçe Medicana set vermeden kazandı.
Fenerbahçe Medicana, Kuzeyboru’yu 3-0’lık skorla mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Sadettin Kıral
Fenerbahçe Medicana: Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Cristina, Vuchkova (Gizem Örge, Vasileva, Aslı Kalaç)
Kuzeyboru: Güldeniz Onal, Janset Erkul, Ayşe Çürük, Kurilo, Dimitrova, Gamze Kılıç (Dilek Ekşi, Liray Akpınar, Buket Gülübay, Yaren Işık)
Setler: 25-17, 25-10, 25-15
Süre: 65 dakika (22, 21, 22)