Galatasaray'da 5 Kritik Eksik! Sivas'a Götürülmediler
Galatasaray'da Sivasspor karşılaşmasının kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte 5 oyuncu kadroda yer almadı.
Zorlu Sivasspor deplasmanına gidecek olan Galatasaray’ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada 5 futbolcunun yer almadığı görüldü.
Galatasaray’da Sivasspor deplasmanına götürülmeyen oyuncular, Icardi, Jakobs, Abdulkerim, Kaan ve Yusuf Demir oldu.
Galatasaray'ın kamp kadrosu is şöyle oldu:
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