Galatasaray'da 5 Kritik Eksik! Sivas'a Götürülmediler

Zorlu Sivasspor deplasmanına gidecek olan Galatasaray’ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada 5 futbolcunun yer almadığı görüldü.

Galatasaray’da Sivasspor deplasmanına götürülmeyen oyuncular, Icardi, Jakobs, Abdulkerim, Kaan ve Yusuf Demir oldu.

Galatasaray'ın kamp kadrosu is şöyle oldu: