Galatasaray'da 5 Kritik Eksik! Sivas'a Götürülmediler

Galatasaray'da Sivasspor karşılaşmasının kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte 5 oyuncu kadroda yer almadı.

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Galatasaray'da 5 Kritik Eksik! Sivas'a Götürülmediler

Zorlu Sivasspor deplasmanına gidecek olan Galatasaray’ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada 5 futbolcunun yer almadığı görüldü.

Galatasaray’da Sivasspor deplasmanına götürülmeyen oyuncular, Icardi, Jakobs, Abdulkerim, Kaan ve Yusuf Demir oldu.

Galatasaray'ın kamp kadrosu is şöyle oldu:

Galatasaray'da 5 Kritik Eksik! Sivas'a Götürülmediler - Resim : 1

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