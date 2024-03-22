Efeler Ligi'nde maça çıkmayacağını açıklayan iki takım hükmen mağlup sayıldı
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde normal sezonun son hafta maçları yarın oynanacak. Küme düşen Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Bigadiç Belediyespor, maça çıkmayacaklarını bildirdikleri için hükmen mağlup sayıldı.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde "normal sezon" yarın oynanacak maçlarla sona erecek.
Ligde sezonun 26. haftasında yarın 5 karşılaşma yapılacak.
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto maçı ile RAMS Global Cizre Belediyespor-Bigadiç Belediyespor karşılaşması ise oynanmayacak.
Sıralamada son 2 basamakta yer alan ve küme düşmeleri kesinleşen Hatay temsilcisi ile Balıkesir ekibi, 26. hafta karşılaşmalarına çıkmayacaklarını Türkiye Voleybol Federasyonuna (TVF) bildirdi. TVF de iki takımı hükmen yenik saydı.