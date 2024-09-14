Ancelotti'den Flaş Arda Güler Çıkışı: 'Kimseyi Başlangıç Oyuncusu Olarak Görmüyorum"
Real Madrid'in teknik direktörü Ancelotti'den Arda Güler ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Ancelotti, Arda'nın Valladolid karşısındaki performansını övmesine rağmen, "kimseyi başlangıç oyuncusu olarak görmediğini" söyledi.
Real Madrid’de istediği süreleri bir türlü alamayan Arda Güler ile ilgili teknik direktör Ancelotti’den dikkat çeken bir açıklama geldi.
Arda Güler’in Valladolid karşısındaki performansından övgüyle söz eden Ancelotti, başlangıç oyuncusu olmanın zorluğuna dikkat çekti. Ancelotti açıklamasında şunları kaydetti:
"Valladolid'e karşı iyi oynadı. Başlangıç oyuncusu olmak zor çünkü tartışmasız başlangıç oyuncusu olarak kimseyi görmüyorum.”
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