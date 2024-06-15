Almanya'dan İskoçya karşısında gövde gösterisi

EURO 2024'ün açılış maçında ev sahibi Almaya, İskoçya'yı 5 golle devirdi.

Almanya'dan İskoçya karşısında gövde gösterisi

EURO 2024’ün ilk maçında ev sahibi Almanya, Steve Clarke yönetimindeki İskoçya’yı konuk etti.

Allianz Arena’da oynanan Almanya'nın 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Panzerlerin gollerini 10. dakikada Florian Wirtz, 19. dakikada Jamal Musiala, 45+1. dakikada penaltıdan Kai Havertz, 68. dakikada Füllkrug ve 90+3'te Emre Can kaydetti. İskoçya'nın golü, 88. dakikada Rüdiger'in kendi kalesine atmasıyla geldi. İskoçya'da Porteous, 44. dakikada kırmızı kart gördü.

Almanya Milli Takımı'nın kaptanı İlkay Gündoğan 90 dakika sahada kalırken, Emre Can, 80. dakikada Toni Kroos'un yerine girdi.

A Grubu'nda Almanya 3 puanla tanışırken, İskoçya puansız kaldı.

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