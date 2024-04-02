Acun Ilıcalı: "Futbolda adalet şu anda Türkiye’de yok"

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de kulüp üyesi Acun Ilıcalı, Olağanüstü Genel Kurul'unda konuştu. Ilıcalı, "Futbolda adalet şu anda Türkiye’de yok" diyerek tepki gösterdi.

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Acun Ilıcalı: "Futbolda adalet şu anda Türkiye’de yok"

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de kulüp üyesi Acun Ilıcalı, Olağanüstü Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“FUTBOL KAOSU YAŞANIYOR”

"Ülkemizde biliyorsunuz bir Futbol kaosu yaşanıyor. Yurtdışına baktığımızda insanların futboldan eğlendiğini, ülkemizde ise acı çektiğini görüyoruz. Biz niye acı çekiyoruz? Şu anki ortamın sebebi ne? Ben şöyle bir kanaate vardım. Tek bir kelime söyleyeceğim. Adalet. Hakemler adaleti sağlar. Yabancı hakem gelsin isteği, tam olarak Türkiye’de tescillendi. Hakemlerimiz bu görevi yapamayacaklarını elleriyle gösterdiler. İki tane konudan bahsedeceğim, Türk hakemliğinin nasıl bittiğiyle alakalı olarak. Tarihi Trabzonspor maçında provokatörler, sahaya atlayıp takımımıza vahşi saldırıyı yaptılar. Orada bir hakem olsaydı 60’ıncı dakikada maçı tatil edip o ortamda bulunmama hakkını bize sağlayabilirdi. Orada bulunan herkes, olay olacağını biliyordu. Başkanımız takımı çekin bile demiş. Sahaya meşale atıldığında meşaleye dönüyor, faulü görmüyor. O sırada faul var hesapta, faulü uyduruyor ve gol yiyoruz. Bir hakem koca bir takıma linç edilme durumunu yaşatabilir mi?

"FUTBOLDA ADALET ŞU ANDA TÜRKİYE’DE YOK"

Türk hakemlerine güvenmiyorum. Asla da güvenmeyeceğim. Başımıza gelen olayların suçlusu kim? Bunların hepsinin tek sorumlusunu hakemler olarak görüyorum. Yabancı hakem uygulamasını sonuna kadar desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Adil ortam, adalet istiyorum, hakkımızın yenilmesini kabul etmiyorum. Milyonlarca insanı bir hakemin ruh hali mutsuz edemez. Biz burada 30 milyonu temsil ediyoruz. 30 milyon taraftarı, bir hakem saçma kararlarıyla mutsuz edemez. Kabul etmiyorum. Adaletin olmadığı yerde kaos olur. Futbolda adalet şu anda Türkiye’de yok. Adaleti geri getireceğiz bu ülkeye. Buna inanıyorum."

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“BİR KEZ DAHA GURUR DUYUYORUM”

"Hepimiz için tarihi bir gün yaşıyoruz. Burada, bu kalabalığı toplayabilmek, böyle bir kalabalığın burada olması gurur verici bir tablo. Fenerbahçeli olduğum için bir kez daha gurur duyuyorum. Herkesin eline, ayağına sağlık. İyi ki varsınız."

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