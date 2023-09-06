Ümit Özdağ'dan İYİ Partili isme sert tepki: 'Organize suç örgütü üyesi olmaktan yargılanmış...'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker’in “Ümit Özdağ’a İçişleri, Kültür Bakanlığı, MİT müsteşarlığı verildiği masada biz oturacak mıydık” sözlerine yanıt verdi.

Adnan Beker’in TV100 ekranlarındaki ifadelerine tepki gösteren Özdağ, “Organize suç örgütü üyesi olmaktan yargılanmış, benim İçişleri Bakanı olmamı istemez” dedi.

23 Derece’ye konuşan Özdağ, şunları söyledi:

“Benim İçişleri Bakanı olmamı istemez çünkü o da organize suç örgütü üyesi olmaktan yargılanmış, kömür mafyası diye adı Ankara’da çıkmış bir kişi. Ancak bu zat benim Meral Akşener’le kurduğum siyasi partiden 2018’de oğlunu milletvekili adayı yapmıştı. Oğlu seçilemedi, şimdi kendisi milletvekili oldu. Parasıyla milletvekilliği satın alan bir kişidir. Beni çok konuşturmasın.

Melih Gökçek’tan en fazla ihale alan 4 kişiden birdir. Görevden alındığında Gökçek’i kapıda karşılayan 4 kişiden biridir. Adnan Beker, zırıl zırıl bir AK Partilidir. Ne zamanki Melih Gökçek görevden alındı, İYİ Parti Genel Başkanı’nın yanına bir foncu olarak geldi. Haddini aşarsa, terbiye sınırlarını zorlarsa çok ağır konuşurum.”