Ümit Özdağ’ın İddialarına Adalet Bakanlığı’ndan Yalanlama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, Suriye Aile Hukuku isimli kitabın Adalet Bakanlığı tarafından Aile Mahkemelerine gönderildiği iddialarına Adalet Bakanlığı’ndan yalanlama geldi. Bakanlık, “Halkımızı yanıltmaya yönelik asılsız paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır” açıklaması yapıldı.

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Ümit Özdağ’ın İddialarına Adalet Bakanlığı’ndan Yalanlama

Adalet Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yapılan açıklamada, “Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından X sosyal medya platformundan paylaşılan ve bazı sosyal medya hesaplarınca da alıntı yapılan ‘Suriye Aile Hukuku isimli kitabın Adalet Bakanlığı tarafından Aile Mahkemelerine gönderildiği’ şeklindeki iddia tamamen asılsızdır. Bakanlığımız tarafından herhangi bir kurum veya kuruluşa böyle bir kitap gönderilmemiştir."

ÖNCE PAYLAŞIP SONRA SİLDİ

"Ayrıca Ümit Özdağ’ın yine X platformundan önce paylaşıp sonra sildiği ‘Hakimlerin, Suriyelilerle ilgili aile hukukunu ilgilendiren davalarda Suriye hukukuna göre değerlendirmede bulunacakları’ ve ‘Suriyelilerin dava açarken yargılama giderlerini devletin karşıladığına’ yönelik ifadeleri de gerçek dışıdır. Halkımızı yanıltmaya yönelik asılsız paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Gerçeğe aykırı bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kişilere ve dezenformasyon içeren manipülatif iddialara itibar edilmemelidir” denildi.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Adalet Bakanlığı Ümit Özdağ Zafer Partisi
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