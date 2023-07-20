Ümit Özdağ'a hakaret eden İYİ Partili isme açılan davada karar

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Ümit Özdağ (62) Ocak 2021’de, mensubu olduğu İYİ Parti ile yollarını ayırdı. Özdağ, ayrılış gerekçelerini anlatmaya çalışsa da, o dönem bir dizi eleştirinin de hedefi olmaktan kurtulamadı. 15 Ocak 2021 günü ise, İYİ Parti Osmaniye İl Başkan Yardımcısı İbrahim Gül (39), Facebook hesabı üzerinden tek cümlelik bir mesaj paylaştı.

ÖZDAĞ ŞİKAYETÇİ OLDU

Gül mesajında “Ümit Özdağ tam bir ş………r. İlk ve son sözüm bu" diye bir mesaj paylaştı. Özdağ, avukatı aracılığı ile anılan mesajı atan İbrahim Gül’den şikâyetçi oldu.

"HESAP BENİM AMA MESAJI BEN ATMADIM"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İfadesi alınan Gül, mesajın paylaşıldığı hesabın kendisine ait olduğunu belirterek “Ama o mesajı ben atmadım. O dönem hesabım çalınmıştı” dedi. Gül, savunmasının devamında Özdağ’ı tanıdığını ve sevdiğini dolayısı ile böyle bir mesaj atmasının imkânsız olduğunu söyledi.

'HAKARET' SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

İbrahim Gül hakkında “Hakaret” suçlaması ile dava açıldı. Davaya bakan Ankara 70. Asliye Ceza Mahkemesi, Gül’ün savunmasını yeniden aldı. Gül “Ben Osmaniye İYİ Parti il başkan yardımcılığı yapmaktayım. Olayın gerçekleştiği dönemde Facebook hesabım çalınmıştı. Ben kesinlikle bu paylaşımı yapmadım. Müşteki (Ümit Özdağ) sevdiğim ve tanıdığım da bir insandır. Bu şekilde sözler söylemem mümkün değil” dedi.

"SAVUNMA, SUÇTAN KURTULMA AMAÇLI"

Yapılan yargılama sonrası mahkeme kararını verdi. Mahkeme, Gül’e, ‘hakaret’ suçundan 354 gün adli para cezası verdi. Bu da, günlük 20 TL’den 7 bin 80 TL ediyor. Mahkemenin gerekçesi ise, karara, özetle şöyle yansıdı: “Sanık, Facebook hesabının çalındığını söylüyor. Ancak, hesabın çalındığına dair bir hukuki başvurusu yok. Bu nedenle, cezadan kurtulma amaçlı bu savunmaya itibar edilemedi. Dosyaya sununa ekran görüntüleri de eylem sabit görüldü.”

KAMU GÖREVLİSİ SAYILDI

Ümit Özdağ’ın anılan dönem milletvekili olduğunu dolayısı ile kamu görevlisi olduğuna işaret eden mahkeme, davaya konu mesajın ise kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici olduğuna işaret edildi.