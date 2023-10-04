Meclis’e araçla girişe sınırlama

Meclis’e araçla ziyaretçi girişine kısıtlama getirdi. Milletvekillerine gönderilen yazıda 1 Ekim günü yaşanan saldırının bu gibi düzenlemelerin önemini gösterdiği ifade edildi.

Meclis’e araçla girişe sınırlama

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla birlikte toplanan Meclis Güvenlik Koordinasyon Kurulu, Meclis’e gelen ziyaretçilerin araçla girişine sınırlama getirdi.

Milletvekillerine gönderilen yazıda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla birlikte milletvekillerine seçim bölgelerinden yoğun bir ziyaretçi akışı yaşandığı belirtildi. Siyasi partilerin grup toplantılarının da başladığı ve yoğun bir katılımla devam ettiği kaydedilen yazıda “Ziyaretçilerin gruplar halinde ve araçla giriş yapmak istemelerinden kaynaklı olarak Çankaya ve Dikmen giriş kapılarında yoğunluklar yaşanmıştır” denildi.

‘BİRTAKIM TEDBİRLERİN ALINMASI ZORUNLULUĞU DOĞMUŞTUR’

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; Meclis İdare Amiri ve Güvenlik Koordinasyon Kurulu Başkanı Sermet Aydın imzalı yazıda,TBMM'nin güvenliğinin sağlanması ve gereken önlemlerin alınmasına ilişkin genel esas ve ilkeleri düzenlemek amacıyla toplanan Güvenlik Koordinasyon Kurulunda bu ve benzeri sebeplerle birtakım tedbirlerin alınması zorunluluğu doğmuştur” ifadesi kullanıldı.

Bu tedbirlerden birinin araçla girişe sınırlama getirilmesi olduğu kaydedilen açıklamada, “Çankaya ve Dikmen giriş kapılarına araçla ziyaretçi girişi yazmaya yetkili makamlara, günlük beş araç giriş hakkı verilmiştir. Beş aracın üzerindeki talepler güvenlikten sorumlu İdare Amirinin onayına sunulacaktır” denildi.

ARAÇSIZ GİRİŞLERDE SINIRLAMA YOK

Kararın sadece araçla giriş yapan ziyaretçiler için alındığı, araçsız ziyaretçi girişlerinde herhangi bir sınırlama bulunmadığı belirtilen açıklamada, “Yeni yasama yılından itibaren başlayacak uygulamayla ilgili TBMM yerleşkesi ve kullanımındaki binalara girişlerde kullanılan randevu kabul sisteminde gerekli düzenlemeler yapılmıştır” ifadeleri kaydedildi.

Güvenlik Koordinasyon Kurulu kararında 1 Ekim’de gerçekleşen İçişleri Bakanlığına yönelik saldırı da hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı: “1 Ekim günü yaşadığımız terör saldırısı güvenlik uygulamalarının hassasiyetini ve bu çerçevede yapılan düzenlemeler ile alınan kararların önemini bir kez daha göstermiştir.”

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