TKP'den tarikatlara sahip çıkan Milli Eğitim Bakanı'na sert tepki: 'Suç işliyor'

Milli Eğitim Bakanı Tekin tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğini açıklamasına tepki gösteren TKP "Çocuklarımızı ve gençlerimizi sizden koruyacağız. Tarikat ve cemaatleri dağıtacağız" dedi.

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TKP'den tarikatlara sahip çıkan Milli Eğitim Bakanı'na sert tepki: 'Suç işliyor'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada bakanlığın tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğini açıkça ilan etti. Tekin "Sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ben bu protokollerle bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bütçe görüşmeleri sırasında tarikat ve cemaatlerle yapılan protokollerin devam edileceğini söylemiş, Tekin'e kamuoyunda büyük bir tepki ortaya çıkmıştı.

TKP'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Bakan Tekin'in tarikat ve cemaatleri savunmasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Akla, bilime ve laikliğe karşı açık bir savaş yürüten iktidarı ve o iktidarın Bakanı'nı uyarıyoruz: Yaptığınız protokoller suçtur" denildi.

TKP'nin yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tarikat ve cemaatlerle Bakanlık düzeyinde protokollerin yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini açıkça ilan etti! Akla, bilime ve laikliğe karşı açık bir savaş yürüten iktidarı ve o iktidarın Bakanı'nı uyarıyoruz: Yaptığınız protokoller suçtur!

Tarikatlar sivil toplum kuruluşu adı altında Cumhuriyet düşmanlığının ve karşı devrimin merkezidir. Eski feodal yapılarını bugünün kapitalist düzenine entegre etmiş, her türlü akçeli işin döndüğü gerici oluşumlardır. Emek ve din sömürüsü bünyelerinde birleşmiştir. Milli Eğitim Bakanı bu yapılarla protokol yaparak kamu kaynaklarının tarikatlara aktarımını sağlarken, karşılığında Cumhuriyet düşmanı bir nesil yaratma planı yapmaktadır. Bu halk düşmanı yapıda çocuklarımız geleceksizleştirilmektedir.

Çocuklarımızı ve gençlerimizi sizden koruyacağız. Tarikat ve cemaatleri dağıtacağız."

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Yusuf Tekin Türkiye Komünist Partisi - TKP
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