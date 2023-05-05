Stant kavgası çıkmıştı: HÜDA-PAR yöneticisinden Trabzon halkına hakaret

HÜDA PAR İstanbul AR-GE Başkanı Seyfullah Sivi, Trabzon’da stant açan HÜDA PAR'lılar ile vatandaşlar arasında yaşanan gerginliğin ardından Trabzon halkına hakaretler yağdırdı.

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Stant kavgası çıkmıştı: HÜDA-PAR yöneticisinden Trabzon halkına hakaret

Trabzon’da Kahramanmaraş Caddesi’nde stant açan HÜDA PAR’lılar ile yurttaşlar arasında gerginlik yaşandı.

Olay yerine gelen Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Standının kaldırılmasını isteyen yurttaşlar, İstiklal Marşı okuyup “Gaffar Okan” ve “Ne mutlu Türk’üm diyene” sloganları attı.

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HÜDA PAR YÖNETİCİSİNDEN YURTTAŞLARA HAKARETLER

Trabzon’da yaşananların ardından HÜDA PAR İstanbul AR-GE Sorumlusu Seyfullah Sivi, sosyal medya hesabından yurttaşlara hakaret etti.

Sivi, paylaşımında, "Bunlar Trabzon halkı değil, tasmalı enikler... Bunlar Trazbzon halkını kendi emelleri için galeyana getiren kiralık eller... Bunlar yalanlarla aldatılmış aklı kıt, gözü kör hainler... Bunlar PKK'nın farklı fraksiyonları... Bunlar vatanın, bayrağın gerçek düşmanları" ifadelerine yer verdi.

Stant kavgası çıkmıştı: HÜDA-PAR yöneticisinden Trabzon halkına hakaret - Resim : 2

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