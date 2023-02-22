Yaşar Okuyan, CHP'den ihraç edildi

CHP’nin resmi hesabından yapılan açıklamada, “Sayın Yaşar Okuyan’ın Partimiz ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

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Yaşar Okuyan, CHP'den ihraç edildi

CHP'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile ilgili sözleri tepki çeken eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın CHP'den ihraç edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Sayın Yaşar Okuyan’ın Partimiz ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.

NE OLMUŞTU?

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan bir televizyon kanalında katıldığı programda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i tehdit etmişti. Okuyan "Eğer Meral Akşener masayı dağıtırsa elimde belgeler var onu sokağa çıkarmam" demişti.

Yaşar Okuyan şunları söylemişti:

"İYİ Parti ile ilgili İzmir'de en az 5-6 milletvekili çıkarır diyordum. Geçen hafta da kongrelerine gittim, ancak bu görüşümü geri aldım. Çünkü Meral Akşener ve yanı başında olan 2-3 kafadarın ucuz politika ve zikzaklarıyla giden bir durum var. Şu anda Kılıçdaroğlu kazanamaz algısını yaratan kim? Partisi yüzde 10 aldı, kendisi ise yüzde 7'de kaldı. Meral Akşener masayı dağıtır, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına terslik yaparsa bunun bir bedeli olur, elimde belgeler ve dosyalar var hepsini açıklarım. Hepsi de İçişleri Bakanlığı dönemine ait belgeler. Konuşturtmasın beni. İhanettir."

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