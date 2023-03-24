Şaibeli isimler AKP'den vekil olmak için sıraya girdi

BirGün'ün haberine göre Karaman'ın Ermenek ilçesinde 28 Ekim 2014'te 18 kişinin öldüğü maden faciasında tutuklanan Ermenek Cenne Mevkii'ndeki linyit kömürü işletmesinin o dönemki müdürü ve hissedarı Abdullah Özbey, AKP'den aday adayı oldu.

Karaman’ın Ermenek ilçesinde 28 Ekim 2014 yılında Has Şekerler Madencilik’e ait linyit ocağını su bastı. 38 gün süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda 18 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Söz konusu iş cinayetinde Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesi müdürü ve hissedarı olan Abdullah Özbey, ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçuyla yargılanarak hapis cezası aldı. 5 yıl tutuklu kalan ve sonrasında tahliye edilen Özbey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AKP'den Konya Milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

18 işçinin ölümüne neden olan işletmenin müdürü Özbey paylaşımında, "Haydi Bismillah… Büyük ve güçlü Türkiye yolunda 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde AK Partimiz'den Konya Milletvekili Aday Adaylığım hayırlı olsun inşallah. Türkiye'nin yüzyılında Konya'mızdan bu kutlu yolda, bu kutlu davamızda tüm ülkemize hayır getirecek işlerimizde milletimize hizmetkâr olmak niyetiyle Allah yolumuzu açık eylesin” dedi.

Öte yandan Sayıştay, 2011’de ihalesi yapılan Arifiye-Karasu demiryolu projesine ilişkin raporunu yayınladı. Rapora göre yüklenici firmaya 751 milyon 538 bin lira fazla ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştı. O firmanın ortağı olan Yasemin Açık, Elazığ'da AKP Milletvekili aday adayı oldu. Sayıştay denetçilerinin raporunda şöyle denildi:

“73 kilometre uzunluğundaki çift hatlı demiryolu altyapı inşaatının üzerindeki köprüler, viyadükler ve diğer yapıların 750 günde, 320 milyon bedelle yaptırılması amaçlanmıştır. Yükleniciye 825 milyon 138 bin TL ödeme yapılmış, sadece 20 KM’den az bir alanda zemin ıslah çalışmalarının tamamlanabilmiş ve işin fiziki gerçekleşme oranının ancak yüzde 23 mertebesine gelebildiği anlaşılmıştır.” Önceki gece NTV’de ‘gazetecilerin’ sorularını yanıtlayan Erdoğan, Kabine'de yer alan 17 bakanın milletvekili adayı olacağını da duyurdu" dedi.