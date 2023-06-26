Propagandaya çevirmişlerdi: TOGG için Meclis kararı alınmamış!

AKP’li belediyeler seçim döneminde propaganda yapabilmek için belediye meclis kararı olmadan TOGG aldılar. TOGG’ların alınmasına ilişkin kararın Meclis gündeminden geçirilmeden alındığı ortaya çıktı.

Propagandaya çevirmişlerdi: TOGG için Meclis kararı alınmamış!

14 Mayıs seçimleri öncesi AKP propaganda olarak “yerli otomobil” TOGG’u seçim kampanyasında kullandı. İstanbul’da TOOG, şehir meydanlarında, belediyelerin önünde sergilendi. Hatta bazı başkanlar seçim günü o araçlarla okulları tek tek gezdi.

Ancak AKP’li belediyelerin belediye meclis kararı alınmadan TOGG aldığı ortaya çıktı. Fatih, Bahçelievler, Eyüpsultan ve Bağcılar Belediyeleri karar belediye meclisinden çıkmadan otomobil alan belediyeler arasında.

KARAR MECLİSTEN YENİ GEÇTİ

Halk TV'den Ali Macit'in haberine göre, seçimlerden sonra Eyüpsultan ve Fatih Belediyeleri, TOGG alımı için belediye meclis gündemine TOGG alımı kararını getirdiler. Karar belediyle meclislerinden Haziran ayında geçti.

“BAŞKANLIK MAKAMINA ALDIM”

Öte yandan Bağcılar ve Bahçelievler Belediyeleri, hala başkanlık makamına TOGG alımı için bir karar almış değil. AKP’li Bağcılar Belediye Başkanı ve İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, CHP Bağcılar Meclis Başkanı Mustafa Osmançelebioğlu’na alınan TOGG için, “Başkanlık makamına” alındığını söyledi.

Etiketler
AKP Togg
'Kılıçdaroğlu PKK’nin adayıdır' demişti: RTÜK'ten milyonluk ihaleyi kaptı RTÜK'ten milyonluk ihaleyi kaptı
WAGNER GRUBU NEDİR? Rusya'da darbe alarmı verildi, ordu hazırolda! Wagner'in kaç askeri var? WAGNER GRUBU NEDİR? Rusya'da darbe alarmı verildi, ordu hazırolda! Wagner'in kaç askeri var?
'Öcalan' polemiği büyüdü: Merdan Yanardağ, İYİ Parti Sözcüsü'yle tartıştı; RTÜK TELE 1'le ilgili inceleme başlattı Yanardağ, İYİ Parti Sözcüsü'yle tartıştı; RTÜK TELE 1'le ilgili inceleme başlattı
Türkiye darbe girişimine ne dedi? Rusya'da darbe girişiminde son durum Türkiye darbe girişimine ne dedi? Rusya'da darbe girişiminde son durum
ÇOK OKUNANLAR
AKP'ye yakın gazetecinin kulisi: Üst düzey yetkililere göre faiz ve doların nereye kadar yükselmesi 'normal'? Kulis: Üst düzey yetkililere göre faiz ve doların nereye kadar yükselmesi 'normal'?
Onlara herkes hayran: En sevilen 5 burç açıklandı Onlara herkes hayran: En sevilen 5 burç açıklandı
Ev sahibi ve kiracılara kötü haber: Büyük zam yolda Ev sahibi ve kiracılara kötü haber: Büyük zam yolda
MastefChef All Star'da gerginlik: Mehmet Şef çok sinirlendi, tatlıyı ters çevirip döktü Mehmet Şef çok sinirlendi, tatlıyı ters çevirip döktü
İddia: Akşener Millet İttifakı'na kapıyı tam kapatmadı, 4 büyükşehiri istiyor İddia: Akşener Millet İttifakı'na kapıyı tam kapatmadı, 4 büyükşehiri istiyor