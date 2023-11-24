Özgür Özel'den videolu 24 Kasım mesajı: Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü minnetle anıyoruz

CHP Lideri Özgür Özel, 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımında, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

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Cumhuriyet Halk Partisi(CHP), 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü, resmi X(eski Twitter) hesabından kutladı.

Özel, paylaşımında “Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.

Özgür Özel'in paylaştığı videoda, Atatürk’ün “Eğitimdir ki, bir milleti özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır, veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder” sözü yer aldı.

Ayrıca fotoğraflarına yer verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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