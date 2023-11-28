Özel'den iktidar cephesine kayyum tepkisi: "Sizin bu uygulamalarınız yüzünden Kürtler daha az eşittir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tüm siyasi partilerin liderleriyle Filistin'e gitmeye davet etti. Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin de konuşan Özel, "AKP'nin, MHP'nin mutfağında pişen bir anayasaya destek vermeyeceğimizi bir kez daha söylüyorum"dedi.

Özel, Bahçeli'nin kendisini hedef alan ifadelerine de yanıt vererek şunları söyledi:

"Kürtlerle ilgili 'Türkiye'de herkes eşittir, Kürtler daha az eşittir' dedim. İktidar cephesi savunmaya geçti.

Diyarbakır'da 54 merkezde Kürtlerin seçtiği belediyelere siz kayyum atıyorsunuz. Sizin bu uygulamanız yüzünden Kürtler Türkiye'de daha az eşittir.

Devlet bey ben de biliyorum siz de iddia soysuz olmaz. Metin yazarlarınız, o arkadaşlar bana soysuz demeye kalkıyor. Devlet bey birçok akraban burada soyumuz Selanik'tedir. Soyumuz Üsküp'tedir."

Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

24 Kasım benim için benim için çok anlamlı bir gündü. O gün erken başladım, İstanbul'da havaalanına giderken öğretmenlerimizin günün kutlayarak başladım. 4 sendikamızın temsilcileriyle konuştum. Meslek haklarının daha iyi yapabilmeleri ve özlük haklarının yerine getirebilmesi için konuştum. 100 öğretmenden 23ü 2. ek bir iş yapmak zorunda. Bir öğretmenlik meslek kanununun mutlaka iyileştirilerek yeniden düzenlenmesini, mülakatın mutlaka kaldırılmasını savunuyoruz. Yaparlarsa yaparlar yapmazlarsa iktidara gelip biz yapacağız.

Tahir Elçi davasını sürüncemede bırakıyorlar. Dinlenmesi gereken tanıklar dinlenmiyor. Deliller karartılması için bir el devreye girmişti. Bir grup arkadaşımız, Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi'nin davası için Diyarbakır'da.Sevgili Türkan Elçinin içinde yanan ateş elbette sönmeyecek. Ama sonuna kadar takipçisi olacağız. O eller yargılanana kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz.Bu olayla ilgili karanlıkta kalan her şeyin açığa çıkarılması için gereken her şeyi yapacağız.

Geçtiğimiz hafta İBB altyapı yatırımlarından örnekler vermiştim. İBB gibi CHPli belediye başkanları sosyal belediyeciliğin adeta kitabını yazmaya devam ediyorlar. Bugünkü örneğim ABB'den. Neler yapmış sosyal belediyecilikle ilgili, neler gördük neler. Çocuklar üşümesin diye bir kampanya var 3 yıldır devam ediyor. Tam 200 bin aileye doğalgaz ve kömür desteği veriyorlar. Kışın en soğuk 3 ayında 500'er lira yatıyor, 600 lira gelecekse fatura 100 lira ödüyorlar. Evinde doğalgazı olmayana birer ton kömür veriliyor. Çocuklar protein alsın diye 2 yıldır süren 200 bin yoksul aileye bir kilo et veriliyor.

Eğer CHP'li belediye seçerseniz 2 yılda bir kurbanlık koç kadar etten, karne hediyesinden, ödeyemediğiniz sınav parasını ödemeye koşacak sıcacık bir sosyal belediyecilik yapan belediye başkanınız olacak. Bunu Türkiye'nin dört bir yanında yaptığımızda CHP'li adayları seçtiğinizde bu sıcak el sizlere de uzanacak. Seçimde sosyal belediyecilik nedir diye gösteren CHP'li belediyelere oy atmaya davet ediyorum. Ankara'yı parsel parsel satanlar, güzel iyi dürüst insanlar yönetsin diye destek aldık.

Şimdi emekliye ikramiye konusu konuşuluyor. Tayyip bey bilmez, Mansur bey, 20 bin emekliye aylardır bin 250 TL veriyor. Bir kere daha bu desteği verdiğinde vaat edilen 5 bin TL'yi Mansur bey Ankara'da emeklilere vermiş olacak.

Biz bu belediyeleri sadece CHP'lilerin oyuyla kazanmadık. İstanbul'da, İstanbul İttifakı'yla, Ankara'da dürüst insanlar Başkent'i yönetsin diye destek aldık ve kazandık. Biz işbirliğine tüm siyasi partileri, güç birliğine davet ediyoruz.

ERDOĞAN'A FİLİSTİN ÇAĞRISI

Bosna Hersek'te yaptığım çağrıyı buradan da yapıyorum. Bosna Hersek'teki soy kırıma sessiz kalanlara, Filistin'de, Gazze'de yaşananlara sessiz kalmamak için şiddete dur demeye davet ettim. Buradan bir kez daha Filistin'deki zulmü durdurmak bütün solcuların, sosyal demokratların ve sosyalistlerin insani görevidir.

Çok millisiniz, çok yerlisiniz ya, Erdoğan tek başına sınır kapısına giderek orada bir şey yapmak yerine tüm siyasi partilerle oraya gitmeye ve orada gereken tavrı göstermeye seni davet ediyorum.

YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI

Gerçek bir sivil anayasa için elbette varız. Kadını, çevreyi gözeten kimseyi dışlamayan bir anayasaya ihtiyaç vardır. Ancak AKP'nin, MHP'nin mutfağında pişen bir anayasaya destek vermeyeceğimizi bir kez daha söylüyorum. 9 Kasım'dan bu yana Meclis'te anayasa nöbeti tuttuk. CHP, anayasaya sahip çıkma oturumunu bundan sonra Meclis'te sonlandırıp nasıl kitleselleştireceğimizi konuşup bunu Türkiye'nin gündeminde tutacağız.

Emekliler açlıkla sınanıyorlar, 7 bin 500 TL'lik emekli maaşı mutlaka asgari ücret seviyesine çıkartılmalı. Önergemizi Meclis'te oylatacağız. Orada kalkan elleri göreceğiz. CHP, emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi için ellerini kaldıracak. AK Partilileri bugün milletimiz bir kez daha görecek.

Plan Bütçe Komisyonumuz, bu 5 bin TL'nin bir kere değil her ay verilmesi için bir önerge hazırlıyor ve bunu da Meclis'in gündemine getireceğiz.

'SİZİN BU UYGULAMALARINIZ YÜZÜNDEN KÜRTLER DAHA AZ EŞİTTİR'

Kürtlerle ilgili 'Türkiye'de herkes eşittir, Kürtler daha az eşittir' dedim. İktidar cephesi savunmaya geçti.

Diyarbakır'da 54 merkezde Kürtlerin seçtiği belediyelere siz kayyum atıyorsunuz. Sizin bu uygulamanız yüzünden Kürtler Türkiye'de daha az eşittir.

Devlet bey ben de biliyorum siz de iddia soysuz olmaz. Metin yazarlarınız, o arkadaşlar bana soysuz demeye kalkıyor. Devlet bey birçok akraban burada soyumuz Selanik'tedir. Soyumuz Üsküp'tedir.

Ayrıntılar gelecek…

Kaynak: Gerçek Gündem