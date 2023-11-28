Mahkemeden Melih Gökçek'e 'usulsüzlük' kararı: Oturduğu ev, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilecek

Başkentte tam 23 yıl belediye başkanlığı görevini yürüten eski Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) Başkanı İbrahim Melih Gökçek'in, 2017 yılında eşi ile avukatlarının girdiği ihalede usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle, şu anda da oturduğu konutları tahliye edecek.

Gökçek’in daha önce belediye lojmanı olan Dikmen’deki konutları kanuna aykırı bir şekilde eşi Nevin Gökçek ve avukatları Fatih Atalay ve Salih Çelen adına satın almasına karşı Mansur Yavaş'ın açtığı dava görüldü.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, satın alma işleminin usulsüz olduğuna ve Gökçek’in halen konut ve ofis olarak kullandığı taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediyesi adına tesciline karar verdi. Gökçek, hukuksuz bir biçimde ikamet ettiği evden tahliye edilecek.

Belediye Kanunu'na göre, Belediye Başkanı ve yakınları, görev süreleri bittikten sonra üç yıl içerisinde herhangi bir ihaleye giremez.

ABB’den konuyla ilgili bugün yapılan açıklama şöyle:

"Gökçek, 2017 yılında ABB Başkanı görevini sürdürürken belediye lojmanı olarak kullandığı konutların satış ihalesini hazırladı. Kanunda açıkça Belediye Başkanı ve yakınlarının görevden ayrıldıktan sonra üç yıl içerisinde ihaleye giremeyeceği belirtilmesine rağmen ihaleyi Gökçek’in eşi Nevin Gökçek ile avukatları Fatih Atalay ve Salih Çelen iş ortaklığı kazandı. Gökçek, görevinden ayrıldıktan sonra iki ay içerisinde boşaltması gereken dubleks konutta oturmaya devam etti. Satış, Gökçek’in konutlarda oturduğu esnada gerçekleştirildi.

'BELEDİYE ADINA TESCİLİNE KARAR VERDİ'

Mansur Yavaş yönetimindeki ABB Hukuk Müşavirliği, kamu malı olan konutların satışının usulsüz olduğu iddiasıyla dava açtı. Davada, konutların ihale edilmesindeki usulsüzlüklerin yanı sıra kıymet takdir komisyonu raporunda Gökçek’in projeye aykırı olarak yaptırdığı ve ihale bedelini etkileyecek olan havuzun da değerlendirilmediği vurgulandı. Yerel mahkemenin aldığı karara ABB yönetiminin yaptığı itiraz kabul edildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi satın alma işleminin usulsüz olduğuna ve Gökçek’in halen konut ve ofis olarak kullandığı taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediyesi adına tesciline karar verdi.

'ABB SAVCILIĞA BAŞVURACAK'

Kararda 'emredici kanun hükümlerine aykırı şekilde yapılan ihale sonucunda oluşan sicilin hukuken geçerli bir sebebinin bulunmadığı ve dava konusu taşınmazların davalılar adına tescilinin yolsuz tescil niteliğinde bulunduğu anlaşılmakla (…) davanın kabulü ile Fatih Atalay, Salih Çelen ve Nevin Gökçek adına olan tapu kayıtlarının iptali ile bu taşınmazların davacı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tesciline karar verilmiştir.' Böylece 2018 yılında 7 milyon 900 bin liraya satılan dört adet dubleks konut tekrar ABB'nin oldu. Gökçek, hukuksuz bir biçimde ikamet ettiği Dikmen’deki evden tahliye edilecek. ABB'nin daha önce aynı konuda yapmış olduğu suç duyurusuna Savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmişti. ABB, mahkeme kararından sonra dosyanın yeniden açılması için Savcılığa başvuracak."

Kaynak: Gerçek Gündem