Özel ve Dervişoğlu'ndan ortak açıklama: "Hayata baktığımız pencere aynı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkan Başkanı Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

İki lider, toplantının ardından ortak açıklama yaptı.

Dervişoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Nazik ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum. Hemen hemen Türkiye'nin bütün meselelerine değindik ve üzerinde karşılıklı görüşlerimizi de sarf ettik. Ziyadesiyle istifade ettiğimi söyleyebilirim. Siyasi partiler arasında yürütülen samimi diyaloğun ülkemizin sorunlarının çözümüne çok katkı sağlayacağı inancını taşıyorum. Bu inancı da sayın genel başkanın da taşıdığını biliyorum. Geride bıraktığımız günlerde yapılan çalışmalarda da birbirimize karşı bir samimiyet testine ihtiyaç duymadığımızı sizlerin de bilmesini istiyorum. CHP ile İYİ Parti'nin geçmişe dönük birçok ortak çalışmalar gerçekleştirdiği kamuoyunun da malumudur. Ne zaman Türkiye'nin önemli bir problemi kamuoyunun gündemine gelse hayata baktığımız pencere genellikle CHP ile ve onun muhterem genel başkanıyla aynı pencere oluyor. Dolayısıyla duyarlılıklarımızı muhafaza edeceğiz, farklılıklarımızı muhafaza edeceğiz ve ülkemize hizmet yolculuğumuzu da diğer siyasi partilerle olduğu gibi CHP ile de sürdüreceğiz."

Dervişoğlu'nun ardından konuşan Özel ise şunları söyledi:

"Bizim kişisel hukukumuz da hem eskilere hem de çok başarılı bir yaşanmışlık sürecine dayanmaktadır. Seçim bölgelerimiz komşudur. Meclis'te mevkidaş olarak grup başkan vekili olarak buluştuk. Zaman içinde aramızda gelişen diyalog, karşılıklı samimiyet, birinin söylediğini gözünden anlayacak kadar iyi bir zemine taşındı. Birbirimizle hiçbir çelişki yaşamadığımız gibi pek çok sıkıntıyı, krizi yaşanmadan aşılmasına katkı sağlamış bir geçmişimiz var.

CHP'nin de İYİ Parti'nin de üyeleri, seçilenleri birbirine uzak insanlar değiller. 31 Mart seçimi arkasından Türkiye siyasetinde memnuniyetle takip ettiğimiz ve içinde bulunduğumuz bir normalleşme süreci yaşanıyor. İYİ Parti'yle bir normalleşme sürecine ihtiyacımız yok. Bundan sonra da Meclis'te temsil edilen iki siyasi parti olarak ilişkilerimizi en iyi düzeyde sürdüreceğiz.

Her konuda aynı fikirde olmayabilir bunu da birbirimize nezaketle ifade edebiliriz. Güçlü bir muhalefetin Türkiye'nin yarınlarını çok daha hızla güzelleştirecek günleri taşıyacağını biliyoruz, bununla ilgili de bir mutabakat içindeyiz."

"TÜRKİYE BİR İTALYAN MAFYA FİLMİNİ Mİ İZLİYOR BELLİ DEĞİL"

Konuşmaların ardından iki lider gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, "Emniyet’te yaşanan gözaltılar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Muhsin Şentürk ataması" hakkında gelen soruya karşılık şunları kaydetti:

"AKP ile MHP arasında yaşanan meselenin kendisin neyse bir gerilim mi bir pazarlık mı restleşme mi, bu fillerin boğuşması ama altta adaletin ezilmesiyle sonuçlanıyor. Bugün Ayşe Ateş’in yüreğindeki yangın, Sinan Ateş’in evlatlarının adalet beklentileri birtakım kapalı kapılar ardından yapılan görüşmeler sonra üstü kapalı atılan tweet’ler üstü kapalı yapılan beyanlarla iyice kriminal bir hikâyenin sanki suyun üzerinde görünen kısmını görüyoruz izlenimini her geçen gün kuvvetlendiriyor. Yapılan atama 37 tur Papa seçimine dönen bir yüksek yargı seçiminde iki liderin görüşmesinden sonra adayın birinin çekilip başka bir makamı talep etmedi, ve o adaya giden oyların bir nereye yönlendirileceğine ilişkin bir inanç hakimdi. Ama bu dayatmaya ya Yargıtay’da oy kullananlar uymadılar ya da adayı çekelim ama arkadaşlar bildiğini yapsın dedi birileri. Ve Yargıtay’daki sonuç Erdoğan’ın beklediği gibi olmadı ama yaptığı atama maalesef 31 Mart’tan sonra gelişen diyalog ve normalleşme anlayışına uygun değildir. Anayasa ihlalinin sembol ismini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı atıyorsanız, demek ki sizin mevcut Anayasa’yı ihlalde ısrarcısınız demek. Nasıl normalleşecek bu ülke?

Gezi aileleri adalet bekliyor 28 Şubat aileleri adalet bekliyor, Sinan Ateş’in ailesi adalet bekliyor, siz orada bunu buraya atayım o sözünü tutmazsa da atayım ki racona ters olmasın! Yani bir İtalyan mafya filmi mi izliyor Türkiye yoksa adalet-siyaset-emniyet üçgeninde yaşanan bir şeyleri mi izliyor belli değil. Herkes aklını başına alsın, bu ülkede huzur içinde yaşayacaksak insanlarına adalete güven duyması lazım. Bugün Türkiye’de adalete duyulan güven yüzde 20’nin altına geriledi, böyle devam etmekle tek haneli rakamlara indirecekler adaleti. Bu şartlarda mahkemeye yüksek yargıya güvenin olmadığı günlerde demokrasi olmaz. Mesele fevkalade yanlıştır. Her gün taraflar ağız değiştiriyor. Tweet’ler atılıyor içinde bir sürü anlam çıkarabilecek tehditler var. İçişleri Bakanı ile bir partinin genel başkanının tweet’ler üzerinden Cumhurbaşkanı ve birbirlerine mesaj vermeleri demokrasi görüntüsü değil! Adalet ve İçişleri Bakanlarının hızla siyasi partileri bilgilendirmesi lazım. Diğer iki liderin de Emniyet’in ve adaletin üzerinden ellerini çekmeleri gerekiyor."