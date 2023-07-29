Oğuz Kaan Salıcı, Hafize Gaye Erkan'ın açıklama videosunu paylaştı: 'Liyakat deniyor ama...'

CHP PM üyesi Oğuz Kaan Salıcı, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın geçtiğimiz gün yaptığı enflasyon raporu açıklamasını değerlendirdi. Salıcı, yaptığı video paylaşımında çarpıcı detaylara dikkat çekti.

Son Güncelleme:

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 27 Temmuz Perşembe günü 2023 yılının üçüncü enflasyon raporunu açıkladı.

CHP Parti Meclisi Üyesi, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, yeni Merkez Bankası Başkanı’nın açıklamalarının olduğu bir video paylaştı. Salıcı, paylaşımını; “Merkez Bankası’na yeni atanan kadronun liyakatli olduğu iddia ediliyor! Liyakat, geçmişteki yanlış politikaların bedelini çalışanlara yüklemenin mazereti olamaz. Mesleki liyakat gümüşse, sosyal adalet altındır” açıklaması ile yaptı.

Salıcı, Hafize Gaye Erkan’ın söylediği her bir cümle için yorum yaptı. Erkan’ın söyledikleri ile Salıcı’nın yorumları, videoya göre şöyle:

Erkan: “Parasal sıkılaştırma sürecine başladık.”
Salıcı: “En az 6 ay seçim yok.”

Erkan: “2025 yılı sonrasını ise istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz.”
Salıcı: “Hayat standartlarımızda artış beklemeyin.”

Erkan: “Üç aya kadar vadeli mevduat faizi yaklaşık 12 puan gerileyerek yüzde 30 sevilerine gelmiştir.”
Salıcı: “Çalışarak elde ettiğiniz birikimlerinize eksi getiri verilecek. Yani tasarruflarınız mum gibi eriyecek.”

Erkan: “2023 yılsonu enflasyon tahminimizi yüzde 58’e yükselttik.”
Salıcı: “Bu yıl hayat pahalılığı daha da artacak.”

Salıcı, paylaştığı videoda daha sonra; 14 Aralık 2022’de TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaya yer verdi. Salıcı burada da şunları söylemişti:

“Erdoğan diyor ki, ‘Herkes hesabını 2023’te 20’ler seviyesindeki enflasyona göre yapsın. 2023 yılında durumun öyle olmayacağını herkes görüyordur”

Son Güncelleme:
Kutu kutu içiyorduk! Alkolden daha zararlı içeceği Canan Karatay Açıkladı... Asla içmeyin asla Kutu kutu içiyorduk! Alkolden daha zararlı içeceği Canan Karatay Açıkladı... Asla içmeyin asla
Ben Bu Cihan'a Sığmazam dizisinde üzücü veda... Ayrılığın nedeni kendi kararı değilmiş Ben Bu Cihan'a Sığmazam dizisinde üzücü veda... Ayrılığın nedeni kendi kararı değilmiş
Kobane Davası'nda tutuklu yargılanan isim isyan etti: 'Savcı IŞİD'i terör örgütü görmedi' Kobane Davası'nda tutuklu yargılanan isim isyan etti
CHP'li Deniz Demir: Ek atama sözünü unuttular CHP'li Deniz Demir: Ek atama sözünü unuttular
ÇOK OKUNANLAR
Bankalar emekli promosyonlarını güncelledi: İşte Temmuz 2023 banka promosyonları Bankalar emekli promosyonlarını güncelledi: İşte Temmuz 2023 banka promosyonları
SGK Uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: İşte AKP'nin yerel seçimler öncesi emekli maaşları ve emeklilik düzenlemesi! İşte AKP'nin yerel seçimler öncesi emekli maaşları ve emeklilik düzenlemesi!
İslam Memiş'ten gram altın için yeni tahmin: 'Endişelerim var, araştırıyorum' İslam Memiş'ten gram altın için yeni tahmin: 'Endişelerim var, araştırıyorum'
İstanbul'da olay yaratan intikam planı: Evini yerinde bulamayan ev sahibi şoke oldu İstanbul'da olay yaratan intikam planı: Evini yerinde bulamayan ev sahibi şoke oldu
Milyonları ilgilendiriyor: Emekli maaşları için zam hesapları değişti Emekli maaşları için zam hesapları değişti