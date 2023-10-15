Nurculuk kökenli Tahşiyecilerin yöneticilerinden Kaplan: "Türkiye'yi yönetenler arasında Türk yok, Türkmenler yukarıda olamaz"

GERÇEK GÜNDEM - Türkiye’de cemaatlerin siyasetin tam ortasında yer alması ve devlet kurumları içinde büyük örgütlenmesi devam ediyor. Cemaatlerin liderleri yaptıkları siyasi açıklamalarla “müritlerine” politik yönlendirmeler yapmaya çalışıyor.

Nurculuk kökenli Tahşiye grubunun liderlerinden Mustafa Kaplan, yayınladığı “sohbetinde” Türkiye’yi yönetenler arasında Türk olmadığını söyledi. Kaplan, “Türkmenler yukarıda olamaz yani mümkün değil ya” ifadelerini kullandı.

Nur cemaati kökenli Tahşiyecilerin yöneticilerinden Kaplan:



🗣️"Türkiye'yi yönetenler arasında Türk yok, Türkmenler yukarıda olamaz"https://t.co/SdHJzpdiEK pic.twitter.com/CBCt8YqP9G — Gerçek Gündem (@gercekgundem) October 15, 2023

Kaplan’ın sözleri şöyle:

“Türkiye'deki ırkları en iyi bilen bir adam hem de politikacı oldu. Uzmanlık sahası bu yani... Şu anda devleti idare eden bakanları içerisinde bir tane mi iki tane mi Türk var diyor onlardan da şüphe ediyor. Türk yok. Türk ırkından kimse yok yukarıda. Yani biz diğer ırkları kötülemek için söylemiyoruz, yok yani yok. Türkmenler yukarıda olamaz yani mümkün değil ya.

Müslümandır işte Arap Müslüman, Kürt Müslüman, Gürcü Müslüman, Çerkez Müslüman, Rum Müslüman... Evet Müslümandır ama Türk değil. Ayıp değil Türk olmaması da, değil işte da yok. Ama hepsi benden yedi sülale daha Türk.

Türk kelimesini kimse ağzından düşürmüyor.”

TAHŞİYECİLER KİMDİR?

Nurculuk kökenli Tahşiye grubunun liderliğini, Said Nursi'nin ilk talebesi Hulusi Yahyagil'in talebesi olan, emekli imam Vartolu Mehmet Doğan yapıyor. Tahşiyeciler, dinler arası diyaloğa karşı çıkarken, FETÖ lideri Fethullah Gülen’le de birçok konuda ayrı düştüler.

Bunun üzerine 2009 yılında önce FETÖ’nün kapatılan yayın organları, Zaman gazetesi, Samanyolu TV gibi kanallarda hedef alındılar. Ardından, 22 Ocak 2010 yılında 16 ilde Tahşiyeciler grubuna operasyon yapıldı ve Mehmet Doğan’la birlikte cemaatten 132 kişi gözaltına alındı. Cemaatin lideri 66 yaşındaki Mehmet Doğan 17 ay tutuklu kaldı. Cemaatten birçok isim de aylarca cezaevinde tutuldu.

Tahşiyecilere yönelik soruşturmada FETÖ’nün kumpas kurduğu ve usulsüzlük yaptığı iddiasıyla, 14 Aralık 2014 tarihinde 13 ilde eş zamanlı polis operasyonu düzenlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Fethullah Gülen'in "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek", "resmi belgede sahtecilik" ve "iftira" suçlarından toplam 19 ila 34 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürlerinin aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 32 kişi de şüpheli olarak yer aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem