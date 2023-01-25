Sarıgül'den cezaevi önünde 'af' çağrısı: Affet Türkiyem

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yozgat E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi önünde açıklama yaptı.

Sarıgül, cezaevi önünde af çıkarılması çağrısını yineleyerek “Af talebimiz siyasi bir talep değil, vicdani bir taleptir” dedi.

Sarıgül, şunları söyledi:

"9 Nisan tarihinde bir af çağrısında bulundum. Türkiye Değişim Partisi olarak şu ana kadar 92 tane cezaevini ziyaret ettim ve af çağrımızı yeniledim. Türkiye Değişim Partisi olarak af çağrımız siyasi bir çağrı değil, vicdani bir çağrıdır. Pandemi koşulları nedeniyle hızlı yargılamalar oldu, gözden kaçan bazı konular oldu. Cezaevi koşulları, şu anda kapasitesinin son derece üzerinde.

Ne yazık ki bir haset, bir fesat, bir münafık el gençlerimize ulaştı ve gençlerimizin büyük bir bölümü uyuşturucu batağı ile karşı karşıya kaldı. O nedenle Türkiye Değişim Partisi olarak af talebimiz siyasi bir talep değil, vicdani bir taleptir. Cezaevlerinde dünyaya gelen binlerce çocuğumuz var, daha yaşamla buluşamadılar. Anneleri, babaları kader mahkumu da olan binlerce çocuğumuz var. Daha annelerine, babalarına sarılıp bir kucaklaşamadılar. Bizim devletimiz büyük devlettir. Bizim devletimiz vicdanlı devlettir. Bizim devletimiz şefkatli devlettir. O nedenle toplumsal barış için af istiyoruz. Kardeşlik hukuku için af istiyoruz. Cumhuriyet’in 100. yılında herkesin birbiriyle kardeşlik hukukunda bismillah diyerek tekrar kucaklaşması için af istiyoruz. Anneler için, babalar için, çocuklar için affet Türkiyem, affet Türkiyem, affet Türkiyem.

"SENİN CUMHURİYETİN, BENİM CUMHURİYETİM OLMAZ"

Bir kez daha altını çiziyorum; Türkiye Değişim Partisi olarak Alparslanlar da bizim Fatih Sultan Mehmetler de bizim, Mustafa Kemal Atatürkler de bizim diyen bir siyasi partiyiz. Ötekisi olmayan bir siyasi partiyiz. Af konusunda bugün çıkarırsak oy alır mıyız, almaz mıyız? Bütün siyasi partilere çağrım gelin af konusunu siyaset malzemesi olmaktan çıkaralım ve kardeşlik hukuku için Cumhuriyet’in 100. yılında hep birlikte büyük bir affa imza atalım. Cumhuriyet olmasaydı demokrasi olmasaydı bu toplantıları yapamazdık. 56 İslam ülkesi içerisinde bu toplantıları yapıyorsak bunu Cumhuriyet’e borçluyuz. Senin Cumhuriyet’in, benim Cumhuriyetim olmaz. Bütün siyasi partilere çağrım gelin 2023 yılını hep birlikte Cumhuriyet yılı ilan edelim ve Cumhuriyet’i coşkuyla büyük bir mutlulukla kutlayalım. Gelin 2023 yılını bütün siyasi partiler el ele, kol kola, omuz omuza Cumhuriyet yılı ilan edelim ve diyelim ki yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, sağ olasın Mustafa Kemal Atatürk."