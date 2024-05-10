CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kabe'ye giderek atanamayan öğretmenler için dua etti.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sıklıkla gündeme gelen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bu kez de Kabe'ye giderek atanamayan öğretmenler için bir video paylaştı.

ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER IÇIN DUA ETTI

Sarıgül, Kabe'den paylaştığı görüntülerde "Yarabbim, binlerce atanamayan öğretmen var. Bu atanamayan öğretmenlere inşallah bir an önce görev verilsin" dedi.

VİDEO, SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sarıgül'ün videosu kısa sürede sosyal medya çok konuşulanlar arasına girerken bazı kullanıcılar, "Bakandan daha çok düşünüyor bizi", "Tüm tuşlara basıyor adam bizim için", "Abi mülakatın kaldırılması için dua zinciri başlatabilir misin?" gibi yorumlar yaptı.