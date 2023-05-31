MHP, Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterdi: 'Dava açın' çağrısı yaptı

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef gösterdi ve "kamu davası açılabilir" dedi.

Son Güncelleme:
MHP, Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterdi: 'Dava açın' çağrısı yaptı

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef gösterdi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Feti Yıldız, Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olmadığı için dokunulmazlığının sona erdiğini hatırlattı.

“Hakkında düzenlenmiş fezlekeler anayasa ve adalet komisyonu raflarında bekliyor” diyen yıldız,  Cumhuriyet başsavcılıklarının Kılıçdaroğlu hakkındaki 28 fezlekeyi iddianameye dönüştürerek kamu davası açabileceğini ifade etti.

Yıldız şunları belirtti:

“Milletvekilleri 2 Haziran’da yemin edecek. CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı sona erdi. Hakkında düzenlenmiş Fezlekeler anayasa ve adalet Komisyonu raflarında bekliyor.

Cumhuriyet başsavcılıkları, hakaret, tehdit, iftira, suç ve suçluyu övmek, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine, görevinden dolayı hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, terör örgütü propagandası gibi çeşitli suçlardan hazırlanmış 28 adet Fezlekeyi iddianameye dönüştürerek kamu davası açabilir. Daha önce açılmış ancak dokunulmazlık nedeniyle durdurulan davalar kaldığı yerden devam eder.”

MHP, Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterdi: 'Dava açın' çağrısı yaptı - Resim : 1

Etiketler
MHP CHP Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
Sakın ziyan etmeyin sakın... Kabukları da çok faydalı çıkan sebze Sakın ziyan etmeyin sakın... Kabukları da çok faydalı çıkan sebze
Bakan Nebati'den THY uçağındaki görüntülere ilişkin açıklama! "AKP kazandı hazmedin kardeşim" demişti Bakan Nebati'den THY uçağındaki görüntülere ilişkin açıklama!
Maltepe'de bayrak mı açtı? İmamoğlu'nun önceliği direnç cephesi İmamoğlu'nun önceliği direnç cephesi
Tavuk yerken dikkat.... Taze olup olmadığını anlamanın en kolay yolu Tavuk yerken dikkat.... Taze olup olmadığını anlamanın en kolay yolu
ÇOK OKUNANLAR
Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı
Asla işçi olmak istemezler... Doğuştan kral olmaya uygun 4 burç Asla işçi olmak istemezler... Doğuştan kral olmaya uygun 4 burç
AKP'de yeni kabine için konuşulanlar: İki olasılık var AKP'de yeni kabine için neler konuşuluyor?
Meteoroloji alarm verdi, 13 il için sarı kodlu uyarı: 5 gün sürecek 13 il için sarı kodlu uyarı: 5 gün sürecek
Asgari ücret zammında iki formül: Eşik olarak belirlenen rakam ortaya çıktı Eşik olarak belirlenen rakam ortaya çıktı