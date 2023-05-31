MHP, Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterdi: 'Dava açın' çağrısı yaptı

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef gösterdi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Feti Yıldız, Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olmadığı için dokunulmazlığının sona erdiğini hatırlattı.

“Hakkında düzenlenmiş fezlekeler anayasa ve adalet komisyonu raflarında bekliyor” diyen yıldız, Cumhuriyet başsavcılıklarının Kılıçdaroğlu hakkındaki 28 fezlekeyi iddianameye dönüştürerek kamu davası açabileceğini ifade etti.

Yıldız şunları belirtti:

“Milletvekilleri 2 Haziran’da yemin edecek. CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı sona erdi. Hakkında düzenlenmiş Fezlekeler anayasa ve adalet Komisyonu raflarında bekliyor.

Cumhuriyet başsavcılıkları, hakaret, tehdit, iftira, suç ve suçluyu övmek, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine, görevinden dolayı hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, terör örgütü propagandası gibi çeşitli suçlardan hazırlanmış 28 adet Fezlekeyi iddianameye dönüştürerek kamu davası açabilir. Daha önce açılmış ancak dokunulmazlık nedeniyle durdurulan davalar kaldığı yerden devam eder.”