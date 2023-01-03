Kulis: "Kılıçdaroğlu adaylığını açıklayabilir" diyerek tarih verdi

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Şubat ile 1 Mart arasında cumhurbaşkanı adaylığını açıklayabileceğini söyledi.

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Kulis: "Kılıçdaroğlu adaylığını açıklayabilir" diyerek tarih verdi

Tv100.com yazarları Hacı Yakışıklı, Barış Yarkadaş, Fuat Uğur, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel ve Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında gündemi belirleyen önemli konuları masaya yatırdı. Tv100.com yazarı Barış Yarkadaş'ın Kılıçdaroğlu ile ilgili adaylık kulisi programın gündemine damga vurdu.

"15 ŞUBAT İLE 1 MART ARASINDA AÇIKLAYABİLİR"

Yarkadaş, Türkiye'yi bekleyen 2023 seçimlerinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun her koşulda adaylığa hazır olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan edeceği tarihi de paylaşan Yarkadaş, adaylığın dört sloganla desteklenebileceğini de açıkladı. Yarkadaş, programda, "Görülen net bir şey var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu her koşulda adaylığa hazır. 18 Ocak'taki toplantıdan sonra belki de 24 Ocak'ta Kemal Bey'in adaylığı dört sloganla gündeme gelebilir. Bunlar, 'liyakat, adalet, refah ve kalkınma olabilir... Benim CHP Genel Merkezi'nden edindiğim izlenim Kemal Bey'in bu görüşmeler tamamlandıktan sonra 15 Şubat ile 1 Mart arasındaki bir tarihte Cumhurbaşkanlığı adaylığını Ankara'da açıklayacağı yönünde..." ifadelerini kullandı.

Gürkan Hacır'ın araya girerek "6'lı masa ile birlikte mi açıklayacak?" sözleri üzerine Yarkadaş, "Altılı masa olsa da olmasa da Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mart’a kadar adaylığını açıklayacağı yönünde çeşitli iddialar var” yanıtını verdi.

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Kemal Kılıçdaroğlu 2023 cumhurbaşkanı adayları
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