Kobani Davası'nda çıkan kararlara tepki: Meclis'teki vekiller protestoya başladı
Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada çok sayıda isme hapis cezası verildi. DEM Parti'den kararla ilgili yapılan ilk açıklamada , "Verilen cezalar bizleri yıldıramaz. Demokratik siyasete darbe vuranlar şunu bilsin ki kumpaslarınızı çökerteceğiz" ifadeleri yer aldı. Ayrıca Meclis'te bulunan CHP'li ve DEM Partili vekiller kararı protesto etti.
HDP'nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ'ın yanısıra HDP MYK üyeleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani Davası'nda karar duruşması görüldü.
Yüksekdağ hakkında 32 yıl 9 ay hapis cezası ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Selahattin Demirtaş ise Kobani davasında toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kobani davasında yargılanan Ahmet Türki Alp Altınörs gibi çok sayıda isme ceza verildi.
DEM Parti sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karara tepki gösterdi.
Açıklamada "Kobanî Kumpas Davasında rehin tutulan arkadaşlarımıza verilen cezalar bizleri yıldıramaz. Demokratik siyasete darbe vuranlar şunu bilsin ki kumpaslarınızı çökerteceğiz, bizler kazanacağız, halklar kazanacak!" ifadesi yer aldı.
MECLİS'TE PROTESTO
Öte yandan Meclis'te bulunan CHP'li ve DEM Partili vekiller, kararın açıklanmasının ardından Meclis'te sıralara vurarak kararı protesto etti.
Milletvekillerimiz, Kobanî Kumpas Davası kararını Meclis’te protesto ediyor. #KobaniOnurumuzdur pic.twitter.com/KxRGkWobKc— DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) May 16, 2024
Kaynak: Gerçek Gündem