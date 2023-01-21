Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' çıkışı: İktidara geldiğimizde uygulamaya koyacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "İktidara geldiğimiz ilk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamaya koyacağız" dedi.

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Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' çıkışı: İktidara geldiğimizde uygulamaya koyacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kotalar bize dar, hedefimiz iktidar" sloganıyla yürüttüğü kampanya kapsamında partiye Muğla'dan katılan 110 bininci kadın üye Gülender Kan'ı makamında kabul etti.

Kan'ın 26 yaşındaki kızı Sedef Berberoğlu'nun 2013'de ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürüldüğünü ve katile ceza indirimi uygulandığını öğrenen Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde kadın cinayetlerini durduracak adımları atacaklarını bildirdi.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ UYGULAMAYA KOYACAĞIZ"

İktidara geldiklerinde haksız, hukuksuz ve adaletsiz uygulamaları bitireceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "İktidara geldiğimiz ilk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamaya koyacağız. Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı davalarına bakan özel mahkemeler olacak. Suçlular hak ettikleri cezaları alacak" değerlendirmesini yaptı.

"YOKSUL KADINLARA ULAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ise "YaşamHak" projesi kapsamında mağdur kadınlara, Aile Destekleri Sigortası kapsamında da yoksul kadınlara ulaşmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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CHP İstanbul Sözleşmesi Kemal Kılıçdaroğlu
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