Kılıçdaroğlu: Can Atalay’ı derhal serbest bırakın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili seçilmesine rağmen hapiste tutulan Can Atalay için paylaşımda bulundu.

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Kılıçdaroğlu: Can Atalay’ı derhal serbest bırakın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşçi Partisi listelerinden Hatay Milletvekili seçilen Gezi Davası tutuklusu Can Atalay’ın tahliye edilmemesine tepki gösterdi.

TİP Hatay milletvekili Can Atalay hâlâ tutuklu... "Sadece TİP'lilerin ve Hatay halkının değil tüm Türkiye'nin sorunudur bu"TİP Hatay milletvekili Can Atalay hâlâ tutuklu... "Sadece TİP'lilerin ve Hatay halkının değil tüm Türkiye'nin sorunudur bu"Siyaset

Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Seçilmiş milletvekilini hukuksuzca, hakkında karar olmadan hapiste tutmak, sadece onu değil ona oy veren insanları da tutuklamaktır. Erdoğan ve onun ağzına bakıp adaletli karar almaktan korkan adaletsiz hukukçular, sizden bunun hesabını soracağım. Bu topluma daha fazla zarar vermeyin, adaletteki erozyonu durdurun. Can Atalay’ı derhal serbest bırakın." ifadelerini kullandı. 

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