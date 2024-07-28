Kafaları Karıştıran Fotoğraf: Enginyurt DEVA'ya mı Katılacak?

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt’un, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve diğer partililerle verdiği poz akıllarda soru işaretleri yarattı.

Fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan DEVA Partisi Beyoğlu Kurucu İlçe Başkanı Cemil Kara, Enginyurt’u da etiketledi. Kara’nın bu paylaşımına "Muhteşem kadromuza yakışan bir detay, Geliyor gelmekte olan" notunu düşmesi, Enginyurt’un DEVA Partisi’ne geçeceği iddiasını gündeme getirdi.

Ancak tüm bunların yanında, Enginyurt’tan konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.