İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu Türkiye Turuna Çıkıyor

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Türkiye turuna çıkmaya hazırlanıyor. Dervişoğlu, bu kapsamda ilk durağı deprem bölgesi olurken ardından Karadeniz, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde de temaslarda bulunacak.

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, geçtiğimiz hafta partisinin grup konuşmasında deprem bölgesinden başlayarak il ve ilçe ziyaretlerine başlayacağını açıklamıştı.

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu Türkiye Turuna Çıkıyor - Resim : 1

ZİYARET TAKVİMİ NETLEŞİYOR

Dervişoğlu’nun programı netleşmeye başladı. 9 günde 16 il ziyaretinde bulunacak Dervişoğlu, 10 Aralık’ta Hatay ve Kahramanmaraş'ta; 11 Aralık'ta ise Adıyaman ve Malatya'da vatandaşlarla bir araya gelecek.

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu Türkiye Turuna Çıkıyor - Resim : 2

İL BİNASI AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRECEK

Deprem bölgesindeki temaslarını tamamlamasının ardından Karadeniz, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde ziyaretlerini sürdürecek olan Dervişoğlu, il ve ilçe teşkilatları ile görüşecek. Dervişoğlu, Karadeniz bölgesine yönelik ziyaretleri kapsamında Ordu’da yeni il teşkilat binasının açılışını yapacak.

Kaynak: ANKA

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