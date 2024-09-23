İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yunan Denizcilik Bakanı ile Telefonda Görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, telefonda görüştüğü Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides'e Yunan Sahil Güvenlik botlarının Türk karasularını ihlal etmesinden duyulan rahatsızlığı ifade etti.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yunan Denizcilik Bakanı ile Telefonda Görüştü

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yerlikaya ve Stylianides bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Yunan Sahil Güvenlik botlarının Türk karasularını ihlal etmesinden duyulan rahatsızlığı dile getiren Yerlikaya, iyi komşuluk ilişkilerinin korunması için bu tür ihlallerin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides de iki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerine önem verildiğini, olayın siyasi bir yönünün bulunmadığını ifade ederek, yaşanan ihlallerin tekrarlanmayacağının altını çizdi.

Bakan Stylianides, konuya ilişkin hemen inceleme başlatıldığını ve gelişmelerden Türk makamlarının bilgilendirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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