Hulki Cevizoğlu, AKP'den milletvekili aday adayı oldu

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere kilitlenirken, partilere yapılan milletvekilliği aday adaylığı başvuruları da hız kesmeden devam ediyor. Ankara kulislerine düşen son iddiaya göre, gazeteci Hulki Cevizoğlu AKP milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.

Hulki Cevizoğlu, AKP'den milletvekili aday adayı oldu

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesi siyasi arenadaki hareketlilik hiç olmadığı kadar yükseldi.

Birçok ünlü isim farklı partilerden milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunurken, bu isimlere duayen gazeteci Hulki Cevizoğlu da eklendi.

AKP'DEN ADAYLIK BAŞVURUSU YAPTIĞI İDDİASI

Cevizoğlu'nun AKP'den milletvekili aday adayı olduğuna yönelik iddia bugün Ankara kulislerini olduğu kadar sosyal medyayı da hareketlendirdi. Çok sayıda kullanıcı Hulki Cevizoğlu'nun adaylığına ilişkin yorumlarda bulundu.

HULKİ CEVİZOĞLU KİMDİR?

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, Mayıs 1958 tarihinde Giresun'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü'nü 1980 senesinde bitirdi.

"CEVİZ KABUĞU" İSİMLİ PROGRAMLA ÖZDEŞLEŞTİ

Mezuniyetinin ardından İşletme dalında yüksek lisans yapan Cevizoğlu, Din Felsefesi ve Astronomi dalında da doktoraya başladı. Gazeteciliğe 1981 senesinde başlayan Hulki Cevizoğlu, çeşitli medya kuruluşlarında çalıştı. Cevizoğlu, televizyonda sunduğu "Ceviz Kabuğu" programı ile özdeşleşmiştir. 1989 senesinde Canan Cevizoğlu ile evlenen Hulki Cevizoğlu bir çocuk babasıdır.

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