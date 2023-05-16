Atatürk'ü hedef almıştı: Mahkemeden, Nagehan Alçı'ya kötü haber

GERÇEK GÜNDEM - İktidara yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı’nın, şikayetiyle açılan Kırmızı Kedi Yayınevi sahibi Haluk Hepkon’a “hakaret” davasında yeni gelişme yaşandı.

Nagehan Alçı, 10 Kasım 2018 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili tepki çeken bir yazı kaleme almış, “Atatürk, kadınlardan bir erkek olarak sürekli hizmet bekleyen ve kadınlarını eve ait gören maço bir erkekti” demişti.

Hepkon, Alçı’ya tepki göstermiş ve Twitter hesabından “Nagehan Alçı... Menfaat ya da nakit karşılığında her şeyi yazabilen, her türlü rezilliği yapabilen bir organizmaydı” ifadelerini kullanmıştı.

ALÇI İTİRAZ ETTİ MAHKEME REDDETTİ

İstanbul Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen hakaret davasında, Hepkon hakkında beraat kararı verilirken, Alçı itirazda bulundu.

Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, Alçı’nın itirazını 27 Nisan’da karara bağladı. Daire, beraat kararına yapılan “bozma” talebini reddetti. Karar, oybirliği ile alındı.

Kaynak: Gerçek Gündem