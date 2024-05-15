Günü ve saati belli oldu: Özgür Özel, Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret edecek
CHP lideri Özgür Özel, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret edecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu yarın ziyaret edeceği bildirildi.
İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşme yarın saat 12.00’de yapılacak.
Siyasette yumuşama iklimi devam ederken yapılacak görüşmede, CHP liderinin, genel başkanlığa yeni seçilen Dervişoğlu’na ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletmesi bekleniyor.
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