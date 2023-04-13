Görüntüler aday tanıtım toplantısından: AKP'nin Şanlıurfa adayı Bekir Bozdağ boş salona konuştu

AKP'nin Şanlıurfa Milletvekili adayı ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katılımıyla gerçekleşen aday tanıtım toplantısı boş salonda yapıldı.

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Görüntüler aday tanıtım toplantısından: AKP'nin Şanlıurfa adayı Bekir Bozdağ boş salona konuştu

Ekonomik kriz, kovid-19, deprem gibi büyük toplumsal sorunların sorumlusu olarak kabul edilen AKP'deki erime her geçen gün artarken; AKP'nin Şanlıurfa aday tanıtım toplantısındaki görüntüler söz konusu erimeyi bir kez daha gözler önüne serdi. 

BOŞ SALONA KONUŞTU

AKP Şanlıurfa Milletvekili adayı ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, boş salona konuştu. 

Söz konusu anlar kameralara yansıdı:

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AKP Seçim 2023
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