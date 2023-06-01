AKP'de yüzde 50+1 rahatsızlığı: CHP ile anlaşabilirler mi?

Gazeteci Murat Yetkin, Yetkinreport adlı sitesinde, “Yeni Meclis, yeni Anayasa ve AK Parti’yle CHP’ye düşen görev” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yetkin bugünkü yazısında, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından AKP ve CHP kulislerinde konuşulanlara dikkat çekti. AKP’deki “Yüzde 50+1” rahatsızlığından bahseden Yetkin, “Erdoğan’ın yüzde 50+1 barajı nedeniyle Hüda-Par ya da Yeniden Refah Partisi’nin kapısına gitmeye mecbur kalmaktan, hatta kendisini MHP’ye bu kadar bağımlı kılmaktan mutlu olduğunu hiç zannetmiyorum” dedi.

Yeni Anayasa çalışmalarından da bahseden Yetkin, AKP ve CHP’nin uzlaşı noktasında buluşmasının “önemli” olacağını ifade etti.

Yazının ilgili kısımları şöyle:

Eğer yüzde 50+1 sistemi Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilebilmesi için gerekli görülüyor idiyse işte yeniden seçildi. Gerçekte olduğu gibi üçüncü değil, Anayasa yenilendi gerekçesiyle ikinci defa seçildiğini kabul etsek dahi artık bir daha seçilmeyeceğini varsayıyoruz; yani koltuğunu tehdit edecek bir durum yok.

CHP’nin (ve başta İYİ Parti lideri Meral Akşener olmak üzere muhalefet liderlerinin) görmesi gerekense üzerinde anlaştıkları Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Modeline yakın gelecekte geçilmeyeceğidir. Yüzde 50+1’in zorladığı ittifaklar sistemiyle Meclis’te oluşan bloklaşmanın halk oylaması için gereken 360 oyu veya Anayasa değişikliğini Meclis’te yapabilmek için gereken 400 oyu üretemeyeceği görülüyor.

Oysa siyaset ve ekonomide daha adil ve demokratik kapıları açma ihtimali olan Anayasa revizyonunu bu Meclis’in çatısı altında geniş toplumsal uzlaşmayı temsil edecek oy çokluğuyla, halk oylamasına da gerek kalmadan yapmak mümkün.

AKP VE CHP UZLAŞABİLİR Mİ?

Bunun geçmişte örneği de var. 2003-2004 döneminde AK Parti ve CHP uzlaşmasıyla 9 Anayasa değişikliği ve aralarında Türk Ceza Kanunu ve Medeni Kanun dahil çok sayıda yasa TBMM’de oylanarak kabul edilmişti. Bu imkân, eğer iyi değerlendirilebilirse bu Meclis’te de bulunuyor.

Türkiye koşullarına uyarlanmış ve zamanında Özal’ın savunduğu bir yarı-başkanlık sistemi mi olur, parlamento ve yargıyı güçlendirecek bir başka sistem mi olur Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun, AK Parti ve CHP’nin yeni ve daha demokratik bir yönetim modeli üzerine birlikte çalışmasında yarar var. Bu çalışmaya Meclis’teki diğer partilerin da katkı vermesi toplumsal uzlaşmanın kapsamını artıracaktır ama 400 oyu rahat aşan AK Parti-CHP Meclis toplamının bu işin sürükleyici gücü olması zorunlu.

Türkiye’nin ekonomik ve demokratik kalkınması için yeni bir sayfa açmak üzere bu fırsat değerlendirilmeli.