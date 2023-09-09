Mehmet Metiner'den AKP özeleştirisi: "Boşuna 'Siyaset katildir' denmemiş"

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak’taki köşesinde “AK Parti’de şahısçılık fitnesi…” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Metiner bugünkü yazısında, AKP içi özeleştirilerde bulundu. Metiner, AKP il teşkilatlarında makamlarına kendi fotoğraflarını asanlara tepki gösterdi.

Metiner, “Emin olun bu şekilde isimleri öne çıkartılanların siyasi güçlerinin artık olmadığı anlaşılsın, onları ilk terk edecek olanlar o isimler üzerinden kendilerine iktidar alanları açanlar olacaktır. Siyaset böyle bir şeydir. Boşuna ‘Siyaset katildir’ denmemiş! ‘Kral öldü yaşasın yeni kral!’ denmemiş” diye yazdı.

Yazının öne çıkan kısımları şöyle:

İlginç zamanlardan geçiyoruz. Tuhaf işlerle karşılaşıyoruz. AK Parti’mizde olmayan şeylerle karşılaşıyoruz. Bizim geleneğimizde olmayan şeylerle...

Sözgelimi, kimi AK Parti teşkilatlarında Reis’in dışında başka siyasi aktörlerin veya makam sahiplerinin fotoğraflarının asılması gibi.

Son günlerde bir il teşkilatımızla ilgili çıkan habere inanmak istemedim. Olmaz öyle şey dedim. Yanılmayı çok istedim. Çıkan haberlerin doğru olmamasını yürekten diledim. Keşke yanılsaydım. Keşke yalan olsaydı o haberler. Meğer doğruymuş!

Görsel paylaşıma dikkatlice baktım: AK Parti il başkanının makam odası. Arka duvarda asılı küçük ebatta Atatürk ile Reis’in fotoğrafları var. Yan duvarda da devasa o ilin Reis sayesinde makam-mevki sahibi olmuş AK Partili bir siyasinin fotoğrafı… Olacak şey değil! Hemşehrilerimin kendisiyle gurur duyması anlaşılabilir bir şey. Siyasette çok az insana nasip olabilecek dünyevî makamlara gelmiş biri çünkü.Anlamadığım şey şu: O kardeşimizin makamı ve unvanı ne olursa olsun fotoğrafının AK Parti teşkilatında ne işi var? Kendi illerinde makamlarından dolayı sevilip sayılan siyasetçi arkadaşlarımızın herkesten önce buna izin vermemeleri gerekir elbette. Şahıslar etrafındaki öbekleşmeler birliğimizi bozduğu gibi kibir kulelerinin dikilmesine de sebebiyet verir ki Allah muhafaza!

Kendi ilinde insanların veya teşkilat mensuplarının kendi ismi etrafında böyle bir gruplaşmaya gitmelerine müsaade etmek, dava anlayışımızla bağdaşmaz. Teşkilat içerisinde onun-bunun adamı olmaz. Şahısların büyüklüğü yarıştırılmaz.

Hiç kimsenin kendisine verilen makamların gücü üzerinden ayrı baş çekmeye de hakkı yok. O makamlar bizi daha mütevazı kılmıyorsa, tersine enaniyetimizi ve kibrimizi arttırıyorsa zaten öğretimizden inhiraf etmişiz demektir.

Enaniyet davası güdenler, bilesiniz ki günün sonunda kendilerine kaybettirirler.

Herkesin/hepimizin bunu görmesi, bilmesi ve unutmaması lazım.

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Şimdi bir özeleştiri vaktidir.

Biz ki yüzümüze karşı övüldüğümüzde veya ismimiz alenen ululandığında utanıp yerin dibine geçen kişilerdik. Bizi yüzümüze karşı övenlerin suratına toprak atılmasını salık veren bir öğretinin memsuplarıydık. Sahi ne oldu bize de bu hale dönüştük?

İsmimizin ululanması veya ismimiz etrafında öbekleşmelerin olması nasıl olur da bizi rahatsız etmez?

Parti binalarına genel başkanların fotoğrafları asılır bir tek. Başka siyasi aktörlerin değil.

Hele o ilde siyaset yapan aktörlerden birinin bu şekilde öne çıkartılması ne partili aidiyetle bağdaşır ne de varlık nedenimiz olan öğretimizle…

Bir ilde liderin dışında diğer siyasi aktörlerden birinin isminin bu anlayış temelinde öne çıkartılması teşkilat ve dava anlayışımıza aykırı olduğu gibi öteki siyasi aktörlere de haksızlık anlamına gelir.

Bu durum hem ismi bu şekilde öne çıkartılan kişinin enaniyetini ve kibrini çoğaltır, hem de diğer siyasi aktörlerin hasedini…

Müthiş bir fitnedir bu…

İsmi bu şekilde öne çıkartılan kişi buna şiddetle ve hiddetle itiraz etmiyorsa ortada siyasetimiz ve davamız adına ciddi inhiraflar başlamış demektir. AK Parti’miz içine salınmak istenen bu fitneyi acilen bertaraf etmelidir. AK Parti’mizde siyaset yapan kardeşlerimiz de şahısçılık anlamına gelecek söz ve davranışlardan özellikle kaçınmalı, kendilerine bu şekilde yaklaşan insanları da yanlarında tutmamalıdır. Şahıs endeksli siyasetler fitneyi çoğaltır. Sahibine de zarar verir.