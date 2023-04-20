Erdoğan 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde: Muhalefeti hedef aldı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Karadeniz doğal gazını devreye alma töreninde konuştu.

"1 YIL BOYUNCA ÜCRETSİZ VERİYORUZ"

Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde düzenlenen 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Vatandaşlarımızın evlerindeki kullandıkları doğal gazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli 1 yıl boyunca faturalardan düşülecek. Bu aynı zamanda, önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak, pek çok hanenin neredeyse hiç doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi adım olan Karadeniz gazının devreye alınması ikinci bayramımızdır. Sakarya gaz sahasında Fatih Gemimiz'in vurduğu sondaj atmıştık. Sahada 320 milyar metreküplük rezerv olduğunu göstermiştik. Bu rakam 405 milyar metreküpe yükseldi. Kanuni Gemisi'nin de katılmasıyla 540 milyar metreküpe çıktı. Yavuz da filomuza katıldı, uluslararası bir değerlendirme şirketine yaptırdığımız modelleme ile Sakarya'daki gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi. Karadeniz'deki gaz rezervimiz 710 milyara ulaştı.

Keşiften sadece 32 a sonra bugün Karadeniz gazımızın devreye alınma töreniyle bu uzun ve meşakkatli yolculuğun en mutlu anına geldik. Sakarya sahasından ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon metreküp gaz çıkartacağız. Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu buradan karşılayabileceğiz.

Bazılarını da üzüyoruz. Türkiye'nin başarılarından rahatsız olanları üzüyoruz. Kandil'deki eli kanlı terör baronlarını, Pensilvanya'daki hainleri üzüyoruz. Emperyalistleri üzüyoruz. Karakter fukaralarını üzüyoruz. Daha ilk günden itibaren bize yapamazsınız diyen, hayırlı her işe çamur atan Bay Bay Kemal ve masa arkadaşlarını üzüyoruz. Kaybedenler kulübünü üzmeyi sürdüreceğiz.

"300 MİLYAR DOLARI NEREYE GETİRDİN?"

İnsanlarımızın aklına şu soru mutlaka gelecektir: Ülkemizin kendi gazına sahip olması, benim günlük hayatıma ne fayda sağlayacak? Bu çok haklı bir soru. Siz de tabii Bay Bay Kemal vari yalanlarla bir şeyler söyleyecek değilim. Ne diyor, 300 milyar dolar Londra'dan, getirdim getiriyorum diyor. Nereye getirdin, ne karşılığında getirdin? Senin şu an sıfatın ne? Esrar eroini mi Londra'nın tüccarlarına sattın?"