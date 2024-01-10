CHP'li Pınar Uzun Okakın: Anayasa sana da bana da Can'a da nefes olsun diyen tüm duyarlı yurttaşları Tandoğan'a davet ediyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, Anayasa'ya sahip çıkmak için herkesi 14 Ocak Pazar günü saat 13.00'te Ankara Tandoğan'da yapacakları mitinge davet etti.

CHP'li Pınar Uzun Okakın: Anayasa sana da bana da Can'a da nefes olsun diyen tüm duyarlı yurttaşları Tandoğan'a davet ediyoruz

CHP Parti Meclisi, 4 Ocak'taki toplantısında; Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin cezaevindeki TİP Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ikinci hak ihlali kararına da uymaması üzerine miting yapılması kararı almıştı.

CHP Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı un, vatandaşları mitinge davet etti.

Pınar Uzun Okakın, "Anayasa sana da bana da Can'a da nefes olsun diyen tüm duyarlı yurttaşları 14 Ocak Pazar günü saat 13.00'te Tandoğan'a davet ediyoruz" çağrısında bulundu.

Okakın'ın açıklamaları şöyle:

"Adalet herkese eşit, özgürlük herkes için kucaklayıcı olsun. Bu devran doğru dönsün, devlet mazluma müşfik, yolsuza engel olmayı düstur edinsin. Anayasa sana da bana da Can'a da nefes olsun diyen tüm duyarlı yurttaşları 14 Ocak Pazar günü saat 13'te Tandoğan'a davet ediyoruz.

'HERKESİ ANAYASA'YA SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ'

Adalet isteyen herkesin, sanayi ve teknoloji alanımızın tüm paydaşlarını, biraz daha özele inelim, haksız rekabetin tüm rızasız muhataplarını, vergi indirimden nasibini alamayanları, uzun vadeli kredilendirilmeyen, üretemeyen, yatırım gerçekleştiremeyen, ihracatı hedeflerken ithal girdiye borçlananları, hak ettikleri saygınlığı ve desteği yıllardır köşe bucak arayan değerli KOBİ'lerin tüm bileşenlerini, toplumcu sorumluluğu her daim sırtlayan mimarları, mühendisleri, kısaca herkesi Anayasa'ya sahip çıkmaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

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