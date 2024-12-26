CHP'li Erhan Adem’den Traktör Haczine Tepki: ‘Çiftçilerimizi Üretimi Bırakmaya Zorlamakta’

İcra ve İflas Kanununa göre çiftçinin kullandığı tek traktörün haczedilemeyeceğini belirten CHP'li Erhan Adem, UYAP sistemindeki boşluklar nedeniyle çiftçilerin traktörlerinin haczedildiğini belirtti.

“HER YENİ GÜNE BORÇ BASKISI”

Çiftçilerin traktörlerinin haczedilmesine tepki gösteren CHP'li Erhan Adem “Çiftçilerimiz, bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçları, artan girdi maliyetleri ve düşük ürün fiyatları nedeniyle kar edemez hale gelmiştir. Her yeni güne borç baskısı ve haciz korkusuyla uyanan çiftçiler, artık tarım sektöründe kalma mücadelelerini de kaybetme noktasındadır. Tarımın kalbinde yer alan traktörlerin haczedilmesi, çiftçilerimizi adeta üretimi bırakmaya zorlamakta” dedi.

UYAP SİSTEMİNDEKİ BOŞLUKLARA DİKKAT ÇEKTİ

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 82. Maddesini anımsatan CHP'li Erhan Adem, “UYAP sistemindeki boşluklar nedeniyle alacaklı vekilleri ve avukatlar, çiftçilerin traktörlerine haciz koymaktadır. Çiftçilerin bu haksızlıklara karşı hukuki haklarını arayabilecek maddi gücü olmadığı gerçeği göz ardı edilmekte, onlar kaderine terk edilmektedir” diyerek tepki gösterdi.

ÇİFTÇİLERİN BORÇLARI İKİ KATINA ULAŞTI

Adalet Bakanlığı’nın 2024 yılı için belirlediği satış giderleri tarifesinin adaletsiz olduğunu vurgulayan CHP'li Erhan Adem, şunları söyledi: Traktör ve iş makineleri için 20.500 TL, kamyonet ve minibüs gibi araçlar için 16.000 TL, taşınmaz mallar için ise 25.000 TL gibi yüksek satış masrafları belirlenmiştir. Bu rakamlar, hem borçluyu hem de alacaklıyı mağdur etmektedir.



“ADALET BAKANLIĞI’NA ÇAĞRIMIZ NET”

CHP'li Erhan Adem, “Adalet Bakanlığı’na çağrımız nettir” diyerek şunları talep etti: UYAP sisteminde alacaklı vekillerinin, çiftçinin tek traktörüne haciz koymasına izin veren boşluklar acilen kapatılmalıdır. 2024 ve 2025 yılı için belirlenen satış giderleri çiftçilerin ekonomik gücü göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmelidir. Çiftçilere hukuki süreçlerinde ücretsiz danışmanlık ve destek sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır.

Kaynak: Haber Merkezi