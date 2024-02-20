CHP'de istifa!

CHP Aydın Didim ilçe örgütü istifa etti. İstifanın gerekçesine ilişkin konuşan CHP İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, "Önerilerin hiçbir şekilde dikkate alınmadığını gördük" dedi.

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CHP'de istifa!

Aydın'ın Didim ilçesinde CHP İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri toplu olarak istifa eti.

İstifa ilişkin basın açıklaması gerçekleştiren CHP Didim İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, "Gelmiş olduğumuz yerel seçim sürecinde, yönetim kurulumuzun talep etmiş olduğu, ön seçim, eğilim yoklaması ve anket çalışması yapılması konusunda ki örgütümüzün taleplerini il başkanlığımız ve genel merkezimize iletmiş olmamıza rağmen, bu konuda bir sonuç alınamadığını belirtmek isteriz" dedi.

Konuşmasının devamında Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

CHP'de istifa! - Resim : 1

"Belediye meclis üyesi adaylarının belirlenmesi sırasında, örgütümüzün ve ilçemizde bulunan STK’ların, odaların önerilerinin de hiçbir şekilde dikkate alınmadığını gördük. Bizler de bu davranışın, örgütümüzün yok sayılmasının CHP’nin geleneği ve ilkeleri ile bağdaşmadığı bu süreçte görevde kalmamızın bir anlam ifade etmediğini, yönetim kurulumuzda değerlendirerek, istifa kararı almış bulunmaktayız."

Kaynak: Gerçek Gündem

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